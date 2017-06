Was Hessens Polizei zum G20-Gipfel nach Hamburg mitnimmt

Das Land schickt 1.000 Polizisten zum G20-Gipfel nach Hamburg. Im Landtag verliest der Innenminister eine lange Liste von Spezialausrüstung für sie. SPD und FDP mahnen, aus Versäumnissen bei Blockupy zu lernen.

Weitere Informationen Alle Reden der Debatte zu hessischen Polizisten beim G20-Gipfel hier im Video. Ende der weiteren Informationen

Ruft die CDU ein Thema wie den Hamburger G20-Gipfel und den dortigen Einsatz hessischer Polizisten auf die Tagesordnung des Landtags, freut sich vor allem auch: Janine Wissler, Fraktionschefin der Linkspartei.

Es sei gut, dass sie auf diese Weise über die berechtigten Proteste gegen G20 sprechen könne, sagt Wissler am Donnerstag. Wohlwissend, dass es der CDU um Lob für die Polizisten und Abscheu für linke Gewalttäter geht.

CDU und Linke profilieren sich

Und so profilieren sich CDU und Linke routiniert gegeneinander: Für CDU-Redner Alexander Bauer ist der Gipfel "Baustein im Gefüge internationaler Friedendiplomatie", während die Aufrufe zum Proteste hasserfüllt und gewaltbereit klängen. Wissler dagegen ruft der CDU zu, sie solle sich lieber über die Gewalt der G20 durch Krieg, Hunger und Klimawandel echauffieren, nicht über Aufrufe zum friedlichen Protest.

Alle anderen Redner ordnen sich im Tonfall irgendwo dazwischen ein. So erkennt Grünen-Innenpolitiker Jürgen Frömmrich Gründe für Protest, etwa die Inhaftierung von Deniz Yücel in der Türkei. Er warnt aber mit Blick auf die Blockupy-Krawalle 2015 in Frankfurt auch vor Gewalt und Ausschreitungen.

Vom Wasserwerfer bis zur Reiterstaffel

Warum das Thema in den Landtag gehört, macht Innenminister Peter Beuth (CDU) mit einer Liste deutlich. Hessen schickt 1.000 Bereitschaftspolizisten zum in acht Tagen beginnenden G20-Gipfel. Dazu kommen: Wasserwerfer, Taucher, Polizeiboote, Reiterstaffel, Hubschrauber und ein Flugzeug.

Für Beuth belegt diese Amtshilfe, wie gut Hessens Polizei im Ländervergleich ausgestattet sei. Die SPD dagegen fragt: "Wie gewährleistet der Innenminister, dass die Beamten gesund aus diesem Einsatz zurückkommen?" Es gebe Beamte, denen nötige Arm- und Beinschoner und die neuste Schutzweste fehlten, sagt SPD-Rednerin Nancy Faeser.

SPD und FDP: Täter besser verfolgen

Faeser und FDP-Redner Wolfgang Greilich erinnern Beuth daran, dass nach den Blockupy-Krawallen zur EZB-Eröffnung in Frankfurt 2015 trotz 150 Körperverletzungen gegen Polizisten kein einziger Täter verurteilt worden sei. Er hoffe, dass die Einsatzkräfte diesmal anders als bei Blockupy auf alles vorbereitet seien, sagt Greilich. Faeser mahnt, es müsse anders als damals in Frankfurt eine ordentliche Beweissicherung geben, auch das müsse Beuth gewährleisten.