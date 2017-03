Der türkische Präsident Erdogan will die Verfassung ändern - mithilfe eines Verfassungsreferendums. Ab dem 27. März dürfen auch rund 140.000 Türken in Hessn abstimmen.

Der türkische Präsident Erdogan will die Verfassung ändern - mithilfe eines Verfassungsreferendums. Ab dem 27. März dürfen auch rund 140.000 Türken in Hessn abstimmen. Bild © picture-alliance/dpa

Mehr als 140.000 Türken in Hessen können ab dem 27. März am Verfassungsreferendum teilnehmen. Möglich ist das auch im Frankfurter Generalkonsulat. hessenschau.de beantwortet wichtige Fragen zum Referendum.

Präsident Recep Tayyip Erdogan will die seit 1982 gültige türkische Verfassung ändern, konkret geht es um insgesamt 18 Artikel. Unterm Strich soll die parlamentarische Demokratie zu einem Präsidialsystem umgewandelt werden. Seine Rechte als Staatspräsident wären dann gestärkt, die Rechte des Parlaments und des Regierungskabinetts hingegen beschränkt.

Die Volksabstimmung ist erforderlich, weil bei der Abstimmung im Parlament nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht wurde. Beim Referendum müssen mindestens 51 Prozent für die Verfassungsänderung stimmen, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann. Ab dem 27. März können auch die rund 142.000 wahlberechtigten Türken in Hessen abstimmen. In der Türkei wird am 16. April abgestimmt.

Die Verfassungsänderungen sehen unter anderem die Abschaffung des Amts des Ministerpräsidenten vor. Die Parlamentswahlen und die Wahlen zum Staatspräsidenten sollen alle fünf Jahre am gleichen Tag erfolgen. Das Präsidialsystem würde dem Präsidenten mehr Macht einräumen als bisher.

Konkret hätte der Präsident künftig unter anderem diese Rechte:



Er wäre nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef.

Er müsste nicht mehr parteipolitisch neutral sein, sondern dürfte Mitglied und auch Vorsitzender einer Partei sein.

Er könnte ohne Anhörung des Parlaments Minister ernennen oder absetzen.

Er dürfte jederzeit das Parlament auflösen. Für diesen Fall wären dann Neuwahlen erforderlich.

Er könnte mit einem Veto Gesetzesvorhaben des Parlaments blockieren.

Er dürfte Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen - auch ohne Zustimmung des Parlaments.

Erdogan verspricht mit dem Präsidialsystem mehr Stabilität und mehr Sicherheit in der Türkei. Seit dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres häufen sich Anschläge im Land, verschärft sich der Konflikt in den kurdischen Gebieten im Südosten der Türkei.

Neben der verbotenen Arbeiterpartei PKK sind der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen und seine Anhänger, die für den Putsch verantwortlich gemacht werden, erklärtermaßen innere Feinde. Um diese bekämpfen zu können, reiche der seit dem Putsch verhängte Ausnahmezustand nicht aus, so Erdogan. Es brauche dazu einen starken Präsidenten mit umfassenderen Befugnissen, um auch über die Exekutive bestimmen zu können.

Die größte Sorge von Opposition und Kritikern ist, dass es keine Gewaltenteilung und somit keine Demokratie mehr geben würde. Ein entscheidendes Manko sei, dass das angestrebte Präsidialsystem keine Kontrolle des Staatspräsidenten vorsieht. Parlament und Gerichte wären nicht mehr unabhängig. Kritiker befürchten, dass es zu einer Ein-Mann-Herrschaft kommt.

Reformgegner befürchten außerdem eine noch tiefere Spaltung des Landes und warnen vor gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen. Sie befürchten noch mehr Anschläge als in den vergangenen Jahren.

Wahlberechtigt sind türkische Staatsbürger, die volljährig sind und gegenüber den türkischen Behörden ihren deutschen Wohnsitz gemeldet haben. Das gilt auch für Leute, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Zudem muss man beim Hohen Wahlamt (Yüksek Seçim Kurulu) als Wähler registriert sein.

Ob dies der Fall ist und bei welcher Auslandsvertretung man entsprechend registriert ist, kann man über die Internetseite des Hohen Wahlamts abfragen . In Hessen gibt es nach Angaben des türkischen Generalkonsulats in Frankfurt 142.855 Wahlberechtigte, deutschlandweit sind es 1.430.134.

In Deutschland werden in allen 13 türkischen Generalkonsulaten Wahlurnen aufgestellt, in Hessen steht die Wahlurne im Frankfurter Generalkonsulat. Anders als bei vergangenen Wahlen gibt es diesmal keine Zuordnung nach Bundesländern. Ein Wahlberechtigter aus Nordhessen zum Beispiel kann auch in Hannover seine Stimme abgeben. Die Wahllokale sind vom 27. März bis 9. April jeweils von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus können im Ausland lebende Türken zwischen dem 27. März und 16. April an bestimmten Grenzübergängen zur Türkei wählen, zum Beispiel an den beiden großen Flughäfen in Istanbul oder dem Flughafen in der Hauptstadt Ankara sowie an mehreren Land- und Seeübergängen.

Der Stimmzettel ist farblich zweigeteilt: Auf der linken Hälfte steht auf einer weißen Fläche "Evet" (dt. ja) und rechts auf einer braunen Fläche "Hayır" (dt. nein). Mit einem Siegelstempel mit der Aufschrift "Tercih" (dt. Bevorzugung, Präferenz) stempelt man das entsprechende Feld. Der gestempelte Stimmzettel kommt anschließend zusammengefaltet in einen gelben Umschlag und dieser schließlich zugeklebt in eine Wahlurne.

Um an der Wahl teilnehmen zu können, müssen die Wahlberechtigten im Konsulat ihren türkischen Personalausweis vorzeigen. Mitarbeiter des Wahlausschusses überprüfen anhand des Ausweises, ob die jeweilige Person wahlberechtigt ist und möglicherweise schon an einem anderen Standort gewählt hat. Danach werden die Wahlunterlagen ausgehändigt.

Nach Abschluss der Wahlen werden die Wahlurnen versiegelt zum Flughafen gebracht und nach Ankara geflogen, wo sie am Flughafen bleiben, bis das Referendum in der Türkei beendet ist. Erst danach werden auch die Stimmzettel aus dem Ausland ausgezählt.