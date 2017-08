Wohnblöcke in Frankfurt

Wohnblöcke in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In Hessen gibt es 27.000 Sozialwohnungen weniger als noch vor vier Jahren. Dabei benötigen immer mehr Menschen geförderten Wohnraum.

Eine "dramatische Entwicklung auf Hessens Wohnungsmarkt" sieht die Linksfraktion im Landtag: Die Zahl der Sozialwohnungen im Land sei innerhalb weniger Jahre um knapp 27.000 gesunken - von 119.945 Ende 2012 auf 93.207 Ende 2016. Die Daten hat die Oppositionsfraktion von der Landesregierung erfragt.

Selbst die zuständige Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) gesteht in ihrer Antwort auf die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen ein: Der Rückgang bei den Sozialwohnungen sei "zurzeit relativ hoch". Derzeit fielen mehr Wohnungen aus der zeitlich befristeten Sozialbindung heraus als neue gebaut würden. Die Wohnungen verlieren dann ihre Preisbindung. Dieser Effekt könne trotz einer erheblichen Ausweitung der Fördermittel nicht kompensiert werden.

Bewerberzahlen steigen

Hessenweit haben also immer weniger Menschen eine Chance, eine staatlich geförderte Wohnung zu beziehen, deren Miete weit unterhalb der Quadratmeterpreise am Markt liegt. Dabei sind die Bewerberzahlen im selben Zeitraum landesweit gestiegen - von 41.648 im Jahr 2012 auf 46.195 im Jahr 2016.

"Der Druck bei den Betroffenen ist sehr hoch", heißt es beim Landesverband des Deutschen Mieterbundes. "Das kriegen wir in unseren Beratungen mit", sagt Direktorin Eva-Maria Winckelmann. Besonders hoch sei der Bedarf an Sozialwohnungen in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet.

Quadratmeter-Miete von fünf Euro in Frankfurt

Im vergangenen Jahr bewarben sich allein in Frankfurt 9.491 Haushalte um eine Sozialwohnung. Die Zahl ist seit 2011 kontinuierlich angestiegen, wie die Stadt in ihrem Wohnungsmarktbericht 2016 (pdf-Download) schreibt. Wer solch eine geförderte Wohnung erhält, hat Glück: Sie werden zu Nettomieten ab fünf Euro pro Quadratmeter neu vermietet.

Auf dem freien Markt wird längst das Dreifache verlangt. Eine Auswertung der aktuellen Wohnungsinserate für Frankfurt auf dem Immobilienportal immowelt.de ergibt eine Durchschnittskaltmiete von rund 15 Euro pro Quadratmeter. Doch entsprechend dem Landestrend ist auch in Frankfurt das Angebot an Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren gesunken: von 32.841 im Jahr 2010 auf 32.017 im Jahr 2015.

Alternative: ergänzende Sozialhilfe

Einen Rechtsanspruch auf eine Sozialwohnung gibt es nicht. "Die Anspruchsberechtigten können sich auf eine Warteliste schreiben lassen und hoffen, dass sie eine Wohnung bekommen", sagt Mieterbund-Direktorin Winckelmann. Die Alternative sei, auf dem freien Markt zu suchen und die dann höheren Mietkosten für eine angemessene Wohnung über Wohngeld oder ergänzende Sozialhilfe abzufedern.

Die Linksfraktion im Landtag fordert die schwarz-grüne Landesregierung auf, jährlich 70 Millionen Euro mehr für öffentlich geförderte Mietwohnungen in Hessen zur Verfügung zu stellen. Das Umweltministerium argumentiert, die Landesregierung stelle bis 2019 insgesamt 1,2 Milliarden Euro zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung.

Sendung: hr-iNFO, 02.08.2017, 14 Uhr