Als absurd hat Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) das Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimischen Ländern in die USA bezeichnet. Auch er selbst könne nun nicht mehr sicher sein, dort einreisen zu dürfen.

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat das von US-Präsident Donald Trump verhängte vorläufige Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern am Montag scharf kritisiert. In Wiesbaden sagte Al-Wazir mit Blick auf die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Hessen und den USA, er sei sich sicher, dass dieser Schritt am Ende den USA selbst wirtschaftlich schaden werde.

Al-Wazir: Einreiseverbot sorgt für Verunsicherung

Das Einreiseverbot betreffe das Bundesland Hessen wirtschaftlich, weil man sehr eng mit den USA verflochten sei, sagte der Minister. Er sei sich sicher, dass das nicht nur für Firmen in Hessen, sondern auch für Firmen in den USA ein Problem darstellen werde.

"Wenn ich mir betrachte, dass Unternehmen wie Lufthansa, K+S, Fresenius oder Opel Mitarbeiter haben, die aus Ländern stammen, die jetzt im Zweifel mit Einreiseverboten belegt sind, dann ist das etwas, was für große Verunsicherung sorgen wird", sagte Al-Wazir.

Lufthansa und Opel äußern sich zurückhaltend

Lufthansa und Opel äußerten sich am Montag auf hessenschau.de-Nachfrage zurückhaltend oder gar nicht zu möglichen Konsequenzen für ihr Unternehmen. Ein Opel-Sprecher teilte mit, man wolle sich aktuell nicht zum US-Einreisedekret äußern.

Bei der Lufthansa hieß es, die Auswirkungen seien sehr überschaubar. Einzelne Passagiere hätten nicht in die USA mitfliegen können, man biete ihnen kostenfreie Umbuchungen für einen späteren Reisezeitpunkt an.

Al-Wazir: Nicht sicher, ob ich selbst einreisen kann

Das US-Einreiseverbot war für den hessischen Wirtschaftsminister am Montag auch ein persönliches Anliegen. Der gebürtige Offenbacher ist Sohn eines Jemeniten und besitzt sowohl die deutsche als auch die jemenitische Staatsbürgerschaft. Auch Menschen mit jemenitischem Pass sind von dem US-Einreiseverbot betroffen.

"Wenn ich den Wortlaut dessen, was man lesen kann, ernst nehme, dann könnte ich zumindest nicht mehr sicher sein, ob ich ein Flugzeug besteigen kann, weil mein Vater eben aus einem der Länder stammt, was jetzt mit Einreiseverboten belegt ist", sagte Al-Wazir. "Das zeigt schon ein bisschen, was für eine absurde Situation da geschaffen wurde, wenn der Wirtschaftsminister eines deutschen Bundeslandes nicht mehr sicher sein kann, dass er in die USA einreisen darf." Die USA müssten sich überlegen, ob das richtig sein kann.

Weitere hessische Politiker betroffen

Neben Al-Wazir sind auch der deutsch-iranische Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour und die deutsch-iranische Frankfurter Stadträtin Nargess Eskandari-Grünberg vom US-Einreiseverbot betroffen. Die Frankfurter Grünen nannten den Erlass des US-Präsidenten am Montag "zutiefst inhuman". Sie erinnerten daran, dass in Frankfurt alleine rund 2.000 Menschen mit iranischem Pass lebten.

Für Mittwochabend, 18 Uhr, riefen die Grünen zu einer Kundgebung gegen die US-Einreisepolitik auf dem Frankfurter Paulsplatz auf.