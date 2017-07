Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler, würde sich an einer Koalitionsregierung in Hessen beteiligen. Im Sommerinterview des hr-fernsehens konnte sie sich sogar gelegentlich eine Zusammenarbeit mit der FDP vorstellen.

Die Linke in Hessen würde sich gerne an einer Regierungskoalition beteiligen - aber nicht um jeden Preis. "Natürlich würde ich mir auch einen Regierungswechsel wünschen", sagte Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Sommerinterview des hr-fernsehens. Entscheidend seien für sie jedoch die Inhalte, so die 36-jährige Frankfurterin. Sie würde nicht ihre "Wahlversprechen in die Tonne klopfen", um in der Regierung zu sitzen.

Selbst eine Zusammenarbeit mit der FDP könnte sich Wissler vorstellen, wenn auch nur gelegentlich: "Klar, die inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit der FDP halten sich in Grenzen. Aber wir haben einen gemeinsamen Antrag mit SPD und FDP gestellt, dass Deniz Yücel freikommen muss aus dem türkischen Gefängnis. Wenn wir mit der FDP mal einer Meinung sind, dann kann man so etwas schon mal machen."

In Hessen läuft eine Menge "fundamental falsch"

SPD und Grünen hingegen warf Wissler vor, sich der CDU anzupassen, um mit ihr regieren zu können: "Natürlich gibt es inhaltliche Übereinstimmungen mit SPD und Grünen." Problematisch sei jedoch, "dass die SPD im Bund und die Grünen im Land große Teile ihres Wahlprogramms zurückstellen, weil sie sich der CDU unterordnen".

In Hessen laufe eine Menge "fundamental falsch", sagte Wissler. Als Beispiele nannte sie ungerechte Verteilung von Reichtum, zu wenige Ganztagsschulen, Mangel an bezahlbarem Wohnraum. "All das wären wichtige Themen, die man auch anpacken müsste. Das tut diese Landesregierung nicht."

Vorwürfe an Polizei bei G20-Ausschreitungen

In Bezug auf die Ausschreitungen und Eskalationen bei dem G20-Gipfel in Hamburg (das Interview wurde am Freitag dem 7. Juli aufgezeichnet) kritisierte die Linken-Fraktionsvorsitzende unter anderem das Vorgehen der Polizei. Sie lehne Gewalt ab, doch die Polizei habe seit Beginn der Woche "alles andere als eine Deeskalationsstrategie aufgefahren". "Die gewaltbereitesten Menschen sind innerhalb des Gipfels und nicht außerhalb“, betonte Wissler und nannte als Beispiel den türkischen Staatschef Erdogan, den amerikanischen Präsidenten Trump, den russischen Präsidenten Putin und die saudische Regierung.

Schwerpunkt auf Aufklärung der NSU-Machenschaften

Die hartnäckige Arbeit der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss, der die Machenschaften der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund in Hessen aufklären soll, bewertete Wissler als erfolgreich. Es sei deutlich geworden, "dass wir in Hessen eine militante und vernetzte Neonazi-Szene gehabt haben und immer noch haben." Dies sei jahrelang abgestritten und das Problem rechter Gewalt verharmlost worden. Persönliche Vorwürfe in diesem Zusammenhang machte sie auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Dieser habe zu seiner Zeit als Innenminister entschieden, dass der Schutz von Quellen des Geheimdienstes wichtiger sei als die Mordermittlungen.

"Und wir haben es auch geschafft, dass man die Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz öffentlich gemacht hat", betonte Wissler. Das "gesamte V-Mann-Wesen, das wir haben - dass Neonazis dafür bezahlt werden, dass sie Neonazis sind" - müsse beendet werden. Nicht zuletzt sei man auch den NSU-Opfern die Aufklärung schuldig. Diese hätten nicht nur ihre Angehörigen verloren, sondern seien zudem auch noch kriminalisiert und verdächtigt worden.