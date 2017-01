Die Darmstädter Bundestagsabgeordnete und bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries ist als neue Wirtschaftsministerin im Gespräch. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen.

Brigitte Zypries solle in einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion an diesem Mittwoch als Nachfolgerin von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vorgestellt werden, berichtete dpa am Dienstag mit Verweis auf SPD-Kreise.

Zuvor war bekannt geworden, dass Gabriel auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz verzichten wolle und Außenminister werden könnte.

Die 63-jährige Zypries ist seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Von 2002 bis 2009 war sie Bundesjustizministerin. Seit 2005 vertritt sie den Wahlkreis Darmstadt im Bundestag. Bei der Bundestagswahl im September 2017 werde sie nicht mehr kandidieren, hatte sie bereits vor längerer Zeit angekündigt ("Jetzt sollen Jüngere ran").