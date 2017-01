Die Darmstädter Bundestagsabgeordnete und bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries wird voraussichtlich neue Wirtschaftsministerin in Berlin. Sie würde Sigmar Gabriel folgen, dessen Verzicht auf Vorsitz und Kanzlerkandidatur die Hessen-SPD mutig und menschlich groß nannte.

Die SPD-Spitze in Berlin stellte sich am Dienstagabend hinter den Vorschlag von Parteichef Sigmar Gabriel, mit dem früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Spitzenkandidat und Parteichef in die Bundestagswahl zu ziehen. Nach einer Sitzung des Parteipräsidiums gab Gabriel am Dienstagabend bekannt, das Gremium habe einstimmig auch seinen Vorschlägen zugestimmt, dass er selbst künftig Außenminister und die SPD-Politikerin Brigitte Zypries neue Wirtschaftsministerin werden soll.



Die 63-jährige Zypries ist seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Von 2002 bis 2009 war sie Bundesjustizministerin. Seit 2005 vertritt sie den Wahlkreis Darmstadt im Bundestag. Bei der Bundestagswahl im September 2017 werde sie nicht mehr kandidieren, hatte sie bereits vor längerer Zeit angekündigt ("Jetzt sollen Jüngere ran").

Die hessische SPD äußerte Respekt für die Entscheidung Gabriels, auf die Kanzlerkandidatur und den Vorsitz zu verzichten. "Er hat mit seinem Verzicht Mut gezeigt und eine menschliche Größe, die selten geworden ist", sagte die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.

Hessens CDU sprach von einem "bemerkenswerten Vorgang", dass die SPD ihrem Parteivorsitzenden keine Erfolgschancen zutraue. "Herr Gabriel musste scheinbar dem Druck der eigenen Genossen weichen", erklärte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz. Für die Union ändere sich durch die Führungsschwäche in der SPD nichts: Mit Angela Merkel habe die CDU bei der Bundestagswahl die besten Siegchancen.

Politisch groß geworden unter Schröder

Die 63-jährige Brigitte Zypries, die derzeit Parlamentarische Staatssekretärin in Gabriels Ressort ist, war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin. In dieser Zeit setzte sie die Juristin für mehr Verbraucherrechte ein, brachte aber auch härtere Antiterror-Gesetze mit auf den Weg. Sie machte sich zugleich für eine Regelung zur Patientenverfügung und ein besseres Adoptionsrecht für Schwule und Lesben stark.



Zypries wurde am 16. November 1953 in Kassel geboren und studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaft in Gießen. Dort arbeitete sie zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, bevor sie Referentin in der Hessischen Staatskanzlei und anschließend am Bundesverfassungsgericht wurde. 1991 ging Zypries nach Niedersachsen. Dort machte sie der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder erst zur Referats-, dann zur Abteilungsleiterin in der Staatskanzlei.



Von 1997 bis 1998 war sie in Hannover Staatssekretärin im Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales. 1998 folgte sie Schröder nach Berlin. Ihre Feuertaufe bestand Zypries, als Schröder die damalige Staatssekretärin im Bundesinnenministerium bei der Flutkatastrophe von 2002 zur Leiterin des Krisenstabs machte. Das entschlossene Vorgehen der Behörden galt als ein Grund dafür, dass Schröder damals doch noch der Wahlsieg gelang.

