Mit dem Fahrrad zur Arbeit, Schule, Uni oder zum Flughafen: Radschnellwege sollen Darmstadt, Hanau und den Flughafen jeweils mit Frankfurt verbinden. Der Bau der ersten Strecke könnte im kommenden Jahr beginnen.

Im verkehrsgeplagten Rhein-Main-Gebiet nehmen drei Radschnellwege Form an, zumindest auf dem Reißbrett. Am weitesten in der Planung fortgeschritten ist die Strecke Darmstadt - Frankfurt. "Ich gehe davon aus, dass der erste Meter 2018 gebaut wird", sagte die Erste Beigeordnete des Regionalverbands Frankfurt Rhein-Main, Birgit Simon (Grüne), am Montag.

Bis die Menschen dann aber tatsächlich mit dem Fahrrad via Radschnellweg etwa zur Arbeit fahren könnten, werden noch Jahre ins Land ziehen. So rechnet der Verband für die Strecke Darmstadt - Frankfurt mit grob zehn Jahren Bauzeit. Die Kosten werden mit rund 8,5 Millionen Euro veranschlagt. Das sei im Vergleich zu anderen Verkehrsprojekten sehr günstig, meinte Simon.

Radfahrer sind gefragt

Für den Schnellweg Hanau-Frankfurt werde eine Machbarkeitsstudie Mitte Mai ins Internet gestellt, sagte Simon. Dann könne sich jeder Bürger beteiligen und eigene Vorschläge oder Erfahrungen mit den bestehenden Radwegen einbringen.

Der Frankfurter Flughafen will sich Radlern mit einem Schnellweg nach Frankfurt und einem Rundweg um sein gesamtes Gebiet herum erschließen. Der Flughafenbetreiber Fraport will sein Konzept dafür am 27. April vorstellen.

Konflikt mit Naturschützern

Ausgerechnet mit Naturschützern kommen die Planungen im Frankfurter Stadtwald in Konflikt. Erwünscht ist eine Beleuchtung der Schnellwege, beispielsweise für Schüler und Berufstätige auch morgens im Winter. Doch die könnte Tiere im Wald stören, so die Befürchtung.

Bei der Suche nach einem Kompromiss holten sich die Verantwortlichen Rat aus den Niederlanden. Der deutsche Nachbar ist mit 18 bestehenden Radschnellwegrouten und sieben in Bau befindlichen Strecken Vorreiter in Europa. Für die Lichtproblematik im Stadtwald schlägt die niederländische Beraterin dynamische Lichter vor, die sich nur einschallten, wenn ein Radler vorbeikommt.

Förderung vom Bund

Finanzieren sollen die Wege vor allem das Land Hessen, aber auch der Bund und die Kommunen. Die Bundesregierung will Fahrradschnellwege in Deutschland in diesem Jahr mit 25 Millionen Euro unterstützen. Bislang gebe es unter anderem in der Region um Hannover und in Nordrhein-Westfalen erste Teilstücke von Radschnellwegen, berichtete der Regionalverband.

