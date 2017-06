Lkw auf A3 ausgebrannt

Nach einem Lkw-Brand auf der A3 bei Raunheim ist die Autobahn noch gesperrt. Der Verkehr staut sich, es kommt zu erheblichen Verzögerungen.

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten eines ausgebrannten Lkw ist die Fahrbahn zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Raunheim (Groß-Gerau) Richtung Frankfurt bis voraussichtlich 15 Uhr gesperrt. Die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Dort staut sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Autofahrer müssen nach Angaben der Polizei mit einer Verzögerung von 40 bis 50 Minuten rechnen.

Der mit Lithiumbatterien beladene Lkw war am Sonntagmorgen aus ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten, von der Autobahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Danach ging das Gespann in Flammen auf. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Batterien müssen umgeladen und gesondert abtransportiert werden.

Sendung: hr-iNFO, 4. Juni 2017, 11 Uhr