Lkw auf A3 ausgebrannt

Nach einem Lkw-Brand auf der A3 bei Raunheim war die Autobahn in Richtung Frankfurt fast den ganzen Sonntag lang gesperrt. Es war der zweite Brand an der Stelle innerhalb weniger Tage.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten eines ausgebrannten Lkw auf der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Raunheim (Groß-Gerau) Richtung Frankfurt haben dafür gesorgt, dass die Autobahn bis zum Sonntagnachmittag voll gesperrt war. Gegen 17 Uhr war dann zumindest der linke Fahrstreifen wieder frei, am Abend dann die ganze Autobahn. Ursprünglich hatte die Polizei angekündigt, die Räumung solle bis voraussichtlich 15 Uhr abgeschlossen sein. Gegen 16 Uhr sagte ein Polizeisprecher allerdings, die Sperrung dauere noch "unbestimmte Zeit".

Die Polizei hatte zwischenzeitlich eine Umleitung eingerichtet. Auf der Autobahn staute sich der Verkehr bis zu acht Kilometer lang. Autofahrer mussten nach Angaben der Polizei mit einer Verzögerung von 40 bis 50 Minuten rechnen.

Mit der Leitplanke verschmolzen

Der mit Lithiumbatterien beladene Lkw war am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr "aus Unachtsamkeit" des Fahrers, wie die Polizei schreibt, in dem Baustelllenbereich ins Schlingern geraten, von der Autobahn abgekommen und in die Behelfsleitplanke gefahren. Er schob die Leitplanke etwa 70 Meter vor sich her. Als er zum Stehen kam, ging das Gespann in Flammen auf.



Der 57 Jahre alte Fahrer wurde nicht verletzt. Allerdings war der Brand so heiß, dass das Fahrzeug mit der Leitplanke verschmolz und die Fahrbahn beschädigt wurde.

Die in Brand geratenen Batterien konnte die Feuerwehr nur mit Schaum löschen - dadurch wurde die Fahrbahn seifig, was die Aufräumarbeiten zusätzlich verzögerte. Die Batterien mussten zudem umgeladen und gesondert abtransportiert werden.

Erst am vergangenen Freitag war in der Nähe des Wiesbadener Kreuzes ein Lkw in Flammen aufgegangen und hatte für lange Staus gesorgt.

