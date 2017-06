Von wegen nettes Bärchen. Waschbären sind in zur Plage geworden. SPD und FDP forderten darum im Landtag: Weg mit der Schonzeit! Die anderen Fraktionen und eine Ministerin hielten dagegen. Ein Überblick.

Um was geht es: 1934 waren Waschbären am Edersee ausgesetzt worden. Seither haben sie sich reichlich vermehrt. Inzwischen gelten sie als Plage. Sie fressen Vogelnester leer, kippen Mülltonnen um und wüten in Häusern. Die EU hat sie auf eine Liste zu bekämpfender fremder Arten gesetzt.

Wie waren die Positionen: SPD und FDP forderten am Donnerstag im Landtag die Abschaffung der Schonzeit, die ein Abschießen von Anfang März bis Ende Juli verbietet. Hessen habe die größte Waschbärendichte in Deutschland, aber die kürzeste Jagdzeit, sagte der SPD-Abgeordnete Heinz Lotz. CDU, Grüne und Linke sagten aber mit Mehrheit: Die Schonzeit soll bleiben.

Die Top-Argumente der Schonzeit-Kritiker: Der Waschbär habe keinen natürlichen Feind, sagte FDP-Redner Jürgen Lenders. Deshalb müsse er bejagt werden. "Die Menschen, die einen Waschbären im Haus haben, der dort erhebliche Schäden verursacht, finden das gar nicht lustig." Auch Lotz betonte die "Ernsthaftigkeit der Waschbärenprobelmatik". Die Schonzeit in Hessen widerspreche den Zielen der EU-Empfehlung.

Das entgegneten die Schonzeit-Befürworter: Für die CDU verwies Dirk Landau darauf, die Schonzeit entspreche durchaus Vorgaben des Bundes (in der Schonzeit ziehen Waschbären ihre Jungen groß). Derzeit würden Maßnahmen gegen den Waschbären geprüft, dies sei abzuwarten. Gabi Faulhaber (Linke) zitierte Studien, nach denen die Zahl der Tiere durch Abschüsse nicht sinke - weil bei sinkender Population die Weibchen früher schwanger würden.

Was hilft heute in der Schonzeit gegen Waschbären: Grünen-Rednerin Ursula Hammann erinnerte, in Städten und Privatwohnungen könne schon während der Schonzeit gegen die Tiere vorgegangen werden. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) sagte, in der Wetterau und in der Rhön habe man die Schonzeit per Ausnahme durchbrochen, um andere Tierarten zu schützen. Sonst gelte: Tiere nicht füttern, keine Abfälle verstreuen. Faulhaber sagte, was Waschbären auch dezimieren könnte: der Wolf, der Uhu, Krankheiten.

Die lockersten Sprüche: CDU-Redner Landau forderte die SPD auf, "abzurüsten und die politische Jagdflinte im Schrank zu lassen". Linken-Abgeordnete Faulhaber sagte, der einst ausgesetzte Waschbär sei inzwischen heimisch: "Deshalb geht es jetzt ans Integrieren."

Wie geht es weiter: Auch Hinz sprach davon, Waschbären seien inzwischen etabliert in Hessen. Nun gehe es darum, wie man diese etablierte Tierart reduziere. Entsprechende Pläne würden noch in diesem Sommer der Öffentlichkeit vorgestellt. Nächstes Frühjahr soll über sie entschieden sein. Das wäre rechtzeitig vor der nächsten Schonzeit.