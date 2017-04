Gießens Joshiko Saibou sammelte in Braunschweig fleißig Punkte.

Gießens Joshiko Saibou sammelte in Braunschweig fleißig Punkte. Bild © Imago

Dritter Sieg in Serie

Die Basketballer der Gießen 46ers lassen im Kampf um ein Playoff-Ticket nicht locker. In Braunschweig wurden die Mittelhessen ihrer Favoritenrolle gerecht.

Dritter Sieg in Serie für die Gießen 46ers: Das Team von Trainer Denis Wucherer wurde am Samstag beim Kellerkind Löwen Braunschweig seiner Favoritenrolle gerecht. Die Mittelhessen gewannen mit 84:74 durch und halten damit Anschluss an die Top-Acht-Plätze.

Gießen dominierte die ersten beiden Viertel. Die 27:19-Führung nach zehn Minuten bauten die 46ers bis zur Pausensirene auf 53:43 aus. Nach Wiederbeginn verlief das Geschehen zunächst ausgeglichen. Im letzten Abschnitt kamen die Gastgeber bis auf fünf Punkte heran, aber die Gießener konnten zum Schluss noch einmal entscheidend zulegen.