46ers gewinnen Krimi in Jena

Die Playoffs sind weiter in Reichweite: Die Gießen 46ers erkämpfen sich einen wichtigen Sieg beim direkten Konkurrenten in Jena und dürfen in der Basketball-Bundesliga weiter von der Endrunde träumen.

Die Gießen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga weiterhin gute Chancen auf die Playoffs. Die Mittelhessen gewannen ihr Auswärtsspiel am Freitagabend knapp mit 77:71 (44:30) bei Science City Jena und liegen damit in der Tabelle nur einen Platz von den Top-Acht entfernt.

Angeführt vom besten Werfer Cameron Wells, der 17 Punkte erzielte, erspielten sich die 46ers schnell eine komfortable Führung. Nach einer Schwächephase nach der Halbzeit wurde die Partie noch einmal spannend, der Sieg geriet dank guter Nerven aber nicht mehr in Gefahr.