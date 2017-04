Gießens Andreas Obst behauptet den Ball gegen den Oldenburger Chris Kramer (am Boden).

Gießens Andreas Obst behauptet den Ball gegen den Oldenburger Chris Kramer (am Boden). Bild © Imago

46ers rammen den Fuß in die Playoff-Tür

Die Gießen 46ers haben im Rennen um die Playoffs in der Basketball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den direkten Konkurrenten Oldenburg gewannen die Hessen dank eines Turbo-Auftakts.

Hop oder top hieß es vor dem Spiel zwischen den Gießen 46ers und den Baskets Oldenburg aus Sicht der Gastgeber: Nur mit einem Sieg würde Gießen seine Chancen auf die Playoffs in der Basketball-Bundesliga wahren. Und die Hessen erledigten ihre Pflichtaufgabe mit Bravour: Mit 78:61 (32:24) gewann die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer am Mittwochabend.

Durch den Erfolg zogen die 46ers an den nun punktgleichen Oldenburgern vorbei und sind nun Siebter. Gießen überflügelte zudem den bisherigen Achten Ludwigsburg, der aber am Ostermontag in Göttingen nachziehen kann.

Den Grundstein für den Start-Ziel-Sieg legten die 46ers im ersten Durchgang, als sie die Gäste mit 17:4 überrollten. Die Führung schmolz zwar naturgemäß zwischenzeitlich ein, doch abgeben sollte Gießen sie mit seinem Topscorer Andreas Obst (14 Punkte) bis zum Schluss nicht mehr. Die Hessen gingen hochverdient als deutlicher Sieger vom Parkett.