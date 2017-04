Nächste Niederlage für die 46ers - diesmal in Bayreuth.

Nächste Niederlage für die 46ers - diesmal in Bayreuth.

46ers verlieren in Bayreuth

Rückschlag in Basketball-Bundesliga

Bittere Niederlage für die Gießen 46ers: In Bayreuth verloren die Mittelhessen am Samstag und müssen im Kampf um die Playoffs damit den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Die Gießen 46ers haben im Kampf um die Playoffs der Basketball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer verlor in Bayreuth mit 79:89. Gegen eiskalt agierende Bayreuther taten sich die Mittelhessen von Beginn an schwer. Zwischenzeitig zogen die Gastgeber sogar bis auf 20 Zähler davon. Die 46ers kämpften sich zwar zurück und lagen zur Pause nur mit neun Punkten hinten. Doch auch in den beiden Schlussvierteln verwandelten die Bayreuther ihre Dreier mit beeindruckender Effizienz. Mit 20 Punkten war Justin Sears bester Gießener.