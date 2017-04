Letzte Chance – vorbei: Die Gießen 46ers verlieren in eigener Halle gegen Bonn und müssen sich nach der dritten Niederlage in Folge die Teilnahme an der Endrunde abschminken.

Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga finden in dieser Saison ohne hessische Beteiligung statt. Nach den Frankfurt Skyliners haben am Freitagabend auch die Gießen 46ers die Endrunde verpasst. Das Team von Headcoach Denis Wucherer verlor vor heimischer Kulisse deutlich mit 85:102 (39:67) gegen Bonn und hat nach der dritten Niederlage in Folge keine Chance mehr auf Rang acht.

Der direkte Konkurrent Ludwigsburg hat bei einem Spiel weniger zwar nur zwei Punkte Vorsprung, der direkte Vergleich spricht aber gegen die Mittelhessen. Das letzte - und damit bedeutungslose Spiel der Saison - steigt am Montag (15.30 Uhr) in München.