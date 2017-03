zum Artikel "Harte Arbeit zahlt sich aus" : Colak wartet auf die Belohnung

Darmstadt: Hat sich der SV Darmstadt 98 bereits mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga abgefunden? Die Aussagen von Trainer Torsten Frings am Wochenende ließen das vermuten. Aber aufgeben? In Darmstadt? Das kommt für Antonio Colak überhaupt nicht in Frage. [mehr]