Ingo Freyer wird neuer Trainer der Gießen 46ers. Wie der Basketball-Bundesligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 46-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Freyer übernimmt die Cheftrainer-Position damit ab der kommenden Saison von Denis Wucherer, mit dem sich die Mittelhessen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. Der frühere Nationalspieler Freyer coachte bis zuletzt Phoenix Hagen.

Der Club aus dem Ruhrgebiet musste im November 2016 wegen Lizenzentzugs den Spielbetrieb einstellen. In Hagen feierte Freyer Erfolge wie die Rückkehr in die BBL oder den Playoff-Einzug in der Saison 2012/13. Dort soll ein Neuanfang ohne Freyer stattfinden.

Der richtige Mann für die "anstehenden Herausforderungen"

"Für die eminent wichtige Position des Cheftrainers haben wir ein klares Anforderungsprofil erarbeitet, in dem Kontinuität, Jugendarbeit und attraktiver Bundesliga-Basketball eine große Rolle spielen", sagte Gießens Geschäftsführer Heiko Schelberg.

"Nach intensiven Gesprächen mit mehreren Kandidaten kamen wir zum Entschluss, dass Ingo Freyer der richtige Trainer für die anstehenden Herausforderungen unserer 46ers ist. Er hat eine lange Ära in Hagen geprägt und dabei bewiesen, dass er einen Club mit bescheidenen Mitteln in der BBL etablieren kann."

Großes Herz für Nachwuchs-Talente

Freyer selbst bezeichnete Gießen als einen beeindruckenden Basketballstandort mit Perspektive und Potenzial. "Neben der ständigen Entwicklung einer etablierten Bundesligamannschaft mit Herz und Leidenschaft liegt einer meiner Schwerpunkte in der Unterstützung der Jugendarbeit, um möglichst viele Menschen für den Basketballsport zu begeistern und Talente aktiv zu fördern", sagte er.

Als Profi war Freyer utner anderem in Berlin aktiv, wo er 1995 den Korac-Cup gewann. Weitere Stationen waren Brandt Hagen und die Eisbären Bremerhaven. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 39 Partien. Zu seinen Entdeckungen zählen Talente wie Per Günther, Malte Schwarz, Dominik Spohr, Fabian Bleck oder Niklas Geske.