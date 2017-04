Bundesliga-Ticker

zum Artikel Aktuelles von Eintracht & Darmstadt 98

+++ Heller: "Ein schwer erkämpfter Sieg" +++ Zwei Notarzt-Einsätze in Darmstadt +++ SV98 bleibt vorerst erstklassig +++ Banggaard, Gondorf und Heller in Lilien-Startelf +++ Eintracht muss nach unten schauen +++ Angeberwissen zu #D98S04 +++ Die Eintracht-Niederlage in fünf Punkten +++ SV98 droht vorzeitiger Abstieg +++ [mehr]