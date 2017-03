zum Artikel Fußball : Hessenliga: Rot-Weiss gewinnt Spitzenspiel

In der Hessenliga hat Frankfurt das Topspiel gegen Stadtallendorf gewonnen. Durch ein 5:2-Schützenfest am Samstag rückten die Rot-Weissen bis auf zwei Punkte an die zweitplatzierte Eintracht heran. [mehr]