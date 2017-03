Die Erfolgsgeschichte nimmt ein Ende: Basketball-Bundesligist Gießen 46ers und Headcoach Denis Wucherer werden ihre Zusammenarbeit beenden. Trotz eines neuen Vertrags-Angebots.

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers und Trainer Denis Wucherer gehen am Saisonende getrennte Wege. Wie der Tabellenneunte am Donnerstag mitteilte, habe man sich mit dem Ex-Nationalspieler nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags einigen können. Ein Nachfolger für den 43-Jährigen steht noch nicht fest.

Wucherer lag Vertrag vor

Wucherer hatte die 46ers 2013 in der zweitklassigen ProA übernommen. Zwei Jahre später kehrten die Hessen unter der Regie des Vize-Europameisters von 2005 in die Bundesliga zurück.

"Für uns ist es wichtig, dass wir frühzeitig für die kommenden Jahre eine Planungssicherheit im sportlichen Bereich aufweisen können", sagte Geschäftsführer Heiko Schelberg: "Denis haben wir folgerichtig in zahlreichen Gesprächen erneut einen mehrjährigen Vertrag angeboten. Wir bedauern sehr, dass wir dabei jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind."

Gießen immer im Herzen

Wucherer selbst äußerte sich nicht zu den Gründen für seine Entscheidung. Der Abschied fällt ihm nach knapp vier Jahren in Mittelhessen aber nicht leicht. "Die Stadt Gießen, ihre Menschen und der Verein werden mir in besonders guter Erinnerung bleiben", sagte er. "Der gesamten Organisation der 46ers und ihren großartigen Fans wünsche ich schon jetzt alles Gute und freue mich sehr auf die noch ausstehenden Spiele in dieser Saison."