Um ein Haar sind die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga an einer Überraschung bei Alba Berlin vorbeigeschrammt. Ein Punkt fehlte dem Team von Denis Wucherer am Sonntag zur Verlängerung.

Die Gießen 46ers verloren ihr Auswärtsspiel bei Alba Berlin am Sonntag mit 84:85 (39:43). Dass es so spannend werden würde, hätten die 8.909 Zuschauer in der Halle nicht unbedingt erwartet: Das erste Viertel ging relativ locker mit 22:13 an die Hausherren. Doch die 46ers, bei denen Andreas Obst und Justin Sears nach Verletzungen zurückkehrten, steigerten sich mit zunehmender Dauer.

Wenige Sekunden vor Schluss gelang Neuzugang Bazoumana Koné per Korbleger der Anschluss zum 84:85, ehe Berlins Dragan Milosavljevic noch einmal an die Linie ging. Doch auch zwei vergebene Freiwürfe halfen den 46ers nicht mehr, ein Verzweiflungswurf von Justin Sears brachte keinen Erfolg. Forward Dwayne Evans war mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer beim Tabellenachten aus Gießen.