Die Gießen 46ers haben einen möglichen Sieg in Ludwigsburg leichtfertig verspielt. In einer Partie auf Augenhöhe gaben die Mittelhessen schlichtweg zu viele Bälle unnötig an den Gegner ab.

Die Gießen 46ers haben im Kampf um die Playoff-Plätze am Samstag einen Dämpfer verpasst bekommen. Die Mittelhessen verloren ihr Match bei den Riesen in Ludwigsburg mit 77:83 (35:35). Der Tabellen-Neunte liegt damit nur noch zwei Punkte hinter den 46ers.

Das Problem der Gäste waren die unnötigen Ballverluste. Davon leistete sich die Mannschaft von Head-Coach Denis Wucherer 18 Stück. Die Aufholjagd im Schlussviertel scheiterte zudem an der schwachen Dreier-Quote von 38 Prozent. Beste 46ers-Spieler waren Cameron Wells (20 Punkte) und Dwayne Evans, der elf Punkte erzielte und zwölf Rebounds holte.