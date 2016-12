Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat beim Auswärtssieg in Oldenburg wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs eingefahren. Die lange Zeit souveränen Gießener mussten am Ende noch einmal richtig zittern.

Die 46ers haben den Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga noch ein Stück spannender gemacht. Durch einen 84:82-Auswärtssieg beim Tabellensiebten Baskets Oldenburg zogen die Gießener am Samstag nach Punkten mit Ludwigsburg (8.) gleich, das am Sonntag in München antritt.

Die ohne die angeschlagenen Marco Völler und Andreas Obst angetretenen 46ers übernahmen auswärts vom Start weg das Kommando und verdienten sich eine komfortable Halbzeitführung (46:33). Ausruhen konnte sich das Team von Denis Wucherer auf seinen Lorbeeren nicht: In der Schlussphase schmolz der Vorsprung Punkt um Punkt dahin, Gießen musste bis zur letzten Sekunde zittern. Topscorer bei den Hessen wurde Justin Sears mit 16 Zählern.