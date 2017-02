Die Gießen 46ers sind weiter auf dem Weg in die Playoffs der Basketball-Bundesliga. Die Mittelhessen gewinnen vor heimischer Kulisse gegen Göttingen – und können sich dabei vor allem bei Dwayne Evans bedanken.

Der US-Amerikaner Dwayne Evans hat den Gießen 46ers am Samstag den nächsten Sieg in der Basketball-Bundesliga beschert. Angeführt vom Power Forward, der insgesamt 27 Punkte erzielte und zehn Rebounds sammelte, besiegten die Mittelhessen die BG Göttingen in eigener Halle mit 79:72. Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer liegt damit als Tabellen-Achter weiter auf Playoff-Kurs.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie, in der auch die Gäste einige Male in Führung lagen, behielten die Hausherren in der entscheidenen Phase die Nerven und setzten sich letztlich verdient durch.