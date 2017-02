Der FC Bayern ist für die Frankfurt Skyliners eine Nummer zu groß. Der beste Werfer kommt zwar aus Reihen der Hessen, gegen die eindeutig bessere Mannschaft hilft aber auch das nichts.

Die Frankfurt Skyliners müssen in der Basketball-Bundesliga weiter um die Teilnahme an den Playoffs bangen. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert unterlag am Samstagabend bei Bayern München deutlich mit 70:95 und muss als Tabellenzehnter weiter auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Skyliners fanden in fremder Halle nie richtig in die Partie und bereiteten den Bayern nur selten Probleme.

Ein Sonderlob erarbeitete sich letztlich lediglich Albert English, der mit 31 Punkten der erfolgreichste Schütze des Abends war.