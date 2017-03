Shawn Huff hatte großen Anteil am Heimsieg gegen Göttingen.

Bild © Rhode/Storch

Ein bärenstarkes Schlussviertel hat den Skyliners Frankfurt am Sonntag einen Sieg gegen Göttingen beschert. Die Playoff-Plätze bleiben für die Hessen damit weiter in Reichweite.

Die Skyliners Frankfurt haben im Kampf um einen Playoff-Platz einen wichtigen Sieg gefeiert. Im Verfolgerduell gegen BG Göttingen behielten die Hessen am Sonntag mit 81:67 die Oberhand und bestätigten damit ihre aufsteigende Form. Es war der dritte Erfolg in den vergangenen vier Spielen für die Skyliners. Der Heimsieg war aber gar nicht so eindeutig wie das Ergebnis vermuten lässt.

Zum Ende des dritten Viertels lagen die Hausherren gerade mal mit einem Punkt in Führung. Im Schlussabschnitt drehten sie dann aber noch einmal richtig auf. Shawn Huff, Kwame Vaugh und Albert Jay English steuerten jeweils 15 Punkte zum Erfolg bei.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - BG Göttingen 81:67 (41:36) Beste Werfer Frankfurt: Vaughn (15), English (15), Shields (15), Morrison (10)



Beste Werfer Göttingen: Carter (12), Ruoff (12), Williams (11)



Zuschauer: 4.200 Ende der weiteren Informationen

