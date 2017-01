zum Artikel Frankfurt reist ins Trainingslager : Fünf Dinge, die Kovac mit der Eintracht in Abu Dhabi vorhat

Frankfurt: Trainingsauftakt am Dienstag, Abflug am Mittwoch, die erste Einheit in der Wüste am Donnerstag: Trotz guter Hinrunde hat Niko Kovac mit der Frankfurter Eintracht im Trainingslager in Abu Dhabi viel vor. Auf diese fünf Punkte legt er besonders Wert. [mehr]