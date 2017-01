Nach dem Ausrutscher in Oldenburg sind die Skyliners Frankfurt in der Bundesliga zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntag ließen die Hessen den Tigers aus Tübingen keine Chance.

Die Skyliners Frankfurt haben in ihrem Heimspiel gegen die Tigers Tübingen nichts anbrennen lassen. Vor 5.000 Zuschauern kamen die Hausherren zwar etwas schleppend in die Partie, setzten sich am Ende aber souverän mit 84:64 (39:30) durch. Erst Ende Dezember hatten die Skyliners bereits das Auswärtsspiel bei den Tigers gewonnen.

Während sich die Frankfurter unter dem Korb eher schwer taten, machten sie von außen das Spiel. Bezeichnend: Gleich drei Guards sammelten Punkte im zweistelligen Bereich. Bester Werfer war aber Small Forward Shawn Huff, der auf 21 Zähler kam. Für die Skyliners war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen.