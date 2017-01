Trotz 22 Punkten von Kwame Vaughn (l.) gab es für die Skyliners in Oldenburg nichts zu holen.

Trotz 22 Punkten von Kwame Vaughn (l.) gab es für die Skyliners in Oldenburg nichts zu holen. Bild © Imago

Nach zuletzt drei Siegen in Folge haben die Skyliners Frankfurt in Oldenburg wieder ein Bundesligaspiel verloren. Selbst schuld! Die Hessen verschliefen das erste Viertel komplett.

Die Erfolgsserie der Skyliners Frankfurt ist am Samstagabend gerissen. Die Hessen verloren ihr Auswärtsspiel bei den Baskets Oldenburg mit 64:71. Nach einem unterirdischen ersten Viertel (10:15) stemmten sich die Gäste zwar mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, konnten den 15-Punkte-Rückstand aus der Anfangsphase aber nicht mehr aufholen.

Die Skyliners kamen erst in der zweiten Halbzeit besser in Fahrt. 30 Sekunden vor Schluss waren sie plötzlich wieder bis auf vier Punkte an den Oldenburgern dran. Der Turnaround sollte aber nicht mehr gelingen. Erfolgreichster Frankfurter Werfer war Kwame Vaughn mit 22 Punkten. Quantez Robertson überzeugte mit einem Double-Double (13 Punkte, 10 Rebounds).