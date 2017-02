Keine Chance gegen den Champion: Die Skyliners Frankfurt verschlafen den Auftakt des Spitzenspiels gegen Bamberg und müssen nach der Niederlage um die Teilnahme an den Playoffs fürchten.

Die Skyliners Frankfurt haben am Sonntag im Spitzenspiel gegen den Deutschen Basketball-Meister Bamberg den Kürzeren gezogen. Das Team von Headcoach Gordon Herbert geriet in eigener Halle schnell hoch in Rückstand und konnte das Spiel trotz Leistungssteigerung nicht mehr drehen. Am Ende hieß es 57:76 aus Sicht der Hessen.

Bester Spieler auf Seiten der Skyliners war Shavon Shields, der sich mit insgesamt 18 erzielten Punkte am stärksten gegen die Niederlage stemmte. Als Tabellenelfter müssen die Frankfurter weiter um die Teilnahme an den diesjährigen Playoffs bangen.