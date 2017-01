Aufbauspieler AJ English sammelte in Griechenland fleißig Punkte.

Aufbauspieler AJ English sammelte in Griechenland fleißig Punkte. Bild © Imago

Sieg in Thessaloniki - Skyliners bleiben im Geschäft

Die Skyliners Frankfurt haben in der Champions League ihre Chancen auf das Weiterkommen gewahrt. Der Basketball-Bundesligist gewann am Dienstagabend und hat es nun im letzten Gruppenspiel selbst in der Hand.

Jubel bei den Skyliners: Durch ein 64:58 beim griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki wahrten die Hessen ihre Chancen auf das Erreichen der Pre-Playoffs zum Achtelfinale der Champions League.

Die Frankfurter festigten in der Gruppe A mit nunmehr 19 Punkten den fünften Platz. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Ironi Nahariya aus Israel am kommenden Mittwoch vor heimischer Kulisse können die Skyliners das Weiterkommen perfekt machen.

Aufholjagd nach dem Seitenwechsel

Die Hessen verschliefen den Start und lagen schnell mit 4:14 hinten. Doch dann fanden die Gäste langsam ihren Rhythmus und schafften bis zur Pause (34:36) den Anschluss. Nach dem Wechsel gingen die Frankfurter in Führung und hatten gut viereinhalb Minuten vor dem Ende mit 57:49 die Nase vorne.

In der Schlussphase konnten die Griechen auf vier Punkte verkürzen, aber Frankfurt ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Beste Skyliners-Werfer waren Kwame Vaughn und AJ English mit jeweils 19 Punkten.