Was für ein Finish: Neuzugang AJ English hat die Skyliners Frankfurt in allerletzter Sekunde per "Buzzer Beater" zum Auswärtssieg bei den Tigers Tübingen geworfen.

Stark begonnen, stark nachgelassen und am Ende doch gejubelt: Die Skyliners Frankfurt haben es nach überzeugendem Beginn bei den Tigers Tübingen gegen Ende richtig spannend gemacht. Am Ende reichte es für die Hessen am Freitag zu einem 83:81 (41:28)-Auswärtssieg.

Dafür benötigte es einen Geniestreich des kürzlich verpflichteten AJ English: Mit nur noch einer verbleibenden Sekunde bekam der US-Amerikaner bei 80:81-Rückstand aus Sicht der Skyliners einen Einwurf und drückte direkt ab. Von jenseits der Dreierlinie und mit ablaufender Uhr fand der Basketball den Weg durch die Reuse - der "Buzzer Beater" sicherte Frankfurt den zweiten Erfolg in Serie.

Dass es überhaupt noch einmal so spannend wurde, lag an der Nachlässigkeit der Skyliners, die eine 41:28-Pausenführung herschenkten. Bester Werfer bei den Hessen war Shavon Shields (24), English kam auf starke 21 Zähler.