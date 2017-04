Die Skyliners Frankfurt haben sich am Montag einen Sieg erkämpft. Dabei verschliefen die Frankfurter den Beginn der Partie komplett. Doch eine besondere Halbzeitansprache brachte das Team zurück in die Erfolgsspur.

Die Skyliners Frankfurt haben am Ostermontag einen Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Gordon Herbert setzte sich mit 69:61 gegen Jena durch. Der Erfolg war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Denn zur Halbzeit hatten die Frankfurter noch mit 14 Zählern zurückgelegen und gingen mit einem 25:39 in die Kabine. Im dritten Viertel kämpften sich die Gastgeber aber zurück in die Partie, verteidigten intensiver und brachten deutlich mehr Dreier im Korb unter. In einer packenden Schlussphase sicherten sich die Skyliners schließlich den Sieg.

Topscorer war Shawn Huff mit 16 Punkten. Kapitän Quantez Robertson zeichnete sich als bester Rebounder aus. "Von unserer Körpersprache und unserem Auftreten war ich extrem enttäuscht. Wir hatten Glück, dass wir uns in der zweiten Halbzeit wieder ins Spiel gekämpft haben", fand Trainer Herbert nach der Partie deutliche Worte. "In der Halbzeitansprache ging es nicht um Taktik, sondern nur darum, dass wir mental nicht bereit für dieses Spiel waren."

"Korbalarm in Frankfurt"

Vor dem Spiel hatte ein kurioser Zwischenfall für Verzögerung des Anwurfs gesorgt: Eine der beiden Korbanlagen auf dem Spielfeld war zusammengebrochen. Die Verantwortlichen des Frankfurter Clubs mussten erst eine Ersatzanlage aus der Trainingshalle in die Fraport Arena bringen lassen und dort montieren. "Korbalarm in Frankfurt", twitterte die Basketball Bundesliga daraufhin.