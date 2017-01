A.J. English will mit den Skyliners in der Champions League weiterkommen.

A.J. English will mit den Skyliners in der Champions League weiterkommen. Bild © Imago

Die Skyliners Frankfurt wollen in der Champions League die Playoffs erreichen. Einzig - die Ausgangslage vor den letzten beiden Gruppenspielen ist alles andere als optimal. Nun muss das Team nach Thessaloniki.

Die Skyliners Frankfurt sind in der Champions League am Dienstag (20 Uhr) bei Aris Thessaloniki zu Gast. Auf direktem Weg ist das Weiterkommen nicht mehr möglich, stattdessen soll der Weg nun über die Liste der besten Fünften führen. In Thessaloniki will das Team von Trainer Gordon Herbert das erste von zwei Endspielen in der Gruppenphase gewinnen. Nur mit zwei Siegen würden die Frankfurter, die bislang fünf Siege und sieben Niederlagen verbucht haben, ihre guten Chancen auf den Einzug in die nächste Runde wahren.

Weil der Tabellenvierte Thessaloniki drei Siege mehr auf dem Konto hat, können die Skyliners die Griechen nicht mehr einholen. Deshalb muss die Mannschaft unbedingt ihren fünften Platz verteidigen und dazu im Quervergleich der Achtergruppen einer der vier besten Fünften werden. Derzeit haben alle direkten Rivalen aus den anderen Gruppen ebenfalls mindestens fünf Siege auf dem Konto.