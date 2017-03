Die Skyliners Frankfurt haben am Freitag eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Erst in der Verlängerung verlor das Team von Trainer Gordon Herbert in Bremerhaven und belohnte sich nicht für seine Aufholjagd.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Bei den Eisbären Bremerhaven verloren die Hessen in der Verlängerung mit 86:79 (71:71, 39:28). Bereits zur Halbzeit hatten die Frankfurter mit elf Punkten zurückgelegen und bis dahin eine schwache Partie gezeigt. Dann starteten die Skyliners eine fulminante Aufholjagd und kämpften sich noch einmal heran.

Wenige Sekunden vor der Schlusssirene gelang Albert Jay English schließlich der Ausgleich zum 71:71. In der Verlängerung spielten die Eisbären ihre Stärken dann aber eiskalt aus und zwangen die Frankfurter in die Knie. English (35) und Quincy Diggs (25) für Bremerhaven überragten bei ihren Mannschaften. Die Eisbären bleiben in der Tabelle auf Platz 13, Frankfurt ist Zehnter.

Herbert hadert mit starken Hausherren

"Die Eisbären haben in der ersten Hälfte mit einer unglaublichen Intensität gespielt und wir konnten im Grunde froh sein, dass wir zur Halbzeit nur mit 11 Punkten hinten lagen", sagte Coach Herbert nach der Partie. "In der Verlängerung haben die Bremerhavener dann schlicht und einfach mehr Energie gefunden und den größeren Willen gezeigt. Der Sieg ist daher verdient."