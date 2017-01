Der Aufwärtstrend der Skyliners Frankfurt hat sich am Mittwochabend auch in der Champions League fortgesetzt. Die Hessen fertigten den dänischen Club Bakken Bears Aarhus ab – und können weiter auf die Playoffs hoffen.

Drei Siege in der Liga am Stück und jetzt läuft es auch wieder in der Champions League: Die Skyliners Frankfurter haben passend zur heißen Phase der Saison ihre Form gefunden. Am Mittwochabend verteilten die Hessen eine 102:68-Klatsche an den dänischen Club Bakken Bears Aarhus. Mit dem Erfolg haben die Frankfurter weiter alle Chancen, an den Playoffs des internationalen Wettbewerbs teilzunehmen.

In der heimischen Ballsporthalle zeigten die Skyliners von Beginn an eine konzentrierte Leistung und machten deutlich, dass sie die Hinspiel-Niederlage gegen das Gruppenschlusslicht noch nicht vergessen haben. Angeführt von den starken AJ English (24 Punkte, 6 Assits) und Shavon Shields (23 Punkte, 8 Rebounds) lagen die Hausherren bereits nach dem ersten Viertel mit 24:12 vorne und bauten diesen Vorsprung in jedem weiteren Abschnitt aus. Am Ende durften die Fans sogar noch das Fallen der 100-Punkte-Marke bejubeln.