Ein echter Basketball-Kracher zum Jahresauftakt: Frankfurt und Gießen treffen am Sonntag aufeinander. Im Vorfeld des Hessenduells gibt es eindeutige Kampfansagen. Kein Wunder, das letzte Spiel endete mit einer Blamage.

Pressemitteilungen von Profi-Vereinen sind in der Regel in etwa so spannend wie der Wetterbericht von vorgestern. Die Trainer erwarten in aller Regel ein schweres Spiel und fordern von ihren Spielern vollen Einsatz. Der Gegner wird gelobt, ein eigener Sieg ist natürlich trotzdem immer das erklärte Ziel. Forsche Töne oder Kampfansagen? Gibt es so gut wie nie. Vor dem Hessenderby zwischen den Frankfurter Skyliners und den Gießen 46ers am Sonntag (15.30 Uhr) ist das jedoch anders.

Huff erstmals im Kader

"Zeit für Revanche!", steht in großen Lettern in der Betreffzeile der offiziellen Mitteilung der Skyliners, die damit schon in der Überschrift die Marschroute für das Duell mit dem Nachbarn aus Mittelhessen vorgeben. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert will die 52:69-Schmach aus dem ersten Aufeinandertreffen in der Sporthalle Gießen-Ost unbedingt vergessen machen und vor ausverkauftem Haus (ein paar Karten sind noch verfügbar) einen Heimsieg einfahren. Laut der Verlautbarung des Vereins ist jetzt "Wiedergutmachung angesagt".

Einen besonderen Push versprechen sich die Skyliners dabei vom erst unter der Woche verpflichteten Neuzugang Shawn Huff. Der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft hat am Donnerstag seinen Vertrag in Frankfurt unterschrieben und soll nur drei Tage später erstmals auf dem Parkett sein Können unter Beweis stellen. "Der Plan ist, dass Shawn am Sonntag schon für uns aufläuft", sagte Headcoach Gordon Herbert, der zudem auf die Rückkehr des erkrankten AJ English hofft.

Gießen bleibt cool

Der US-Amerikaner English ist auch in Gießen ein Begriff. "Die Frankfurter haben mit English einen dritten Guard dazu geholt. Das erinnert wieder ein bisschen mehr an die Spielweise der letzten Jahre", sagte 46ers-Coach Denis Wucherer. Die Gießener, derzeit als Achter auf Playoff-Kurs, gehen dennoch selbstbewusst in die Auswärtspartie beim Tabellen-Zwölften. Eine Wiederholung des Hinspiel-Erfolgs ist fest eingeplant.

"Wir müssen von Beginn an die Intensität hochhalten und vor allem das schnelle Spiel der Frankfurter unterbinden", so Wucherer, der weiterhin auf Andreas Obst (Schambeinentzündung) verzichten muss. "Wir erwarten eine sehr intensive Partie, die ähnlich wie im Hinspiel ablaufen könnte." Damals unterlagen die Skyliners bekanntlich deutlich. Jetzt sinnen sie auf Revanche.