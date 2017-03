Er war einer der Meistermacher der Frankfurt Skyliners: Der ehemalige US-Profi Chris Williams ist im Alter von gerade einmal 36 Jahren gestorben.

Traurige Nachrichten von den Frankfurt Skyliners: Wie der Verein am Donnerstag auf seiner Webseite mitteilte, ist der ehemalige Flügelspieler Chris Williams im Alter von 36 Jahren wegen eines Blutgerinnsels im Herzen gestorben. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden", hieß es.

BBL-Meister 2004

"Big Smooth", wie der US-Amerikaner genannt wurde, spielte zwischen 2003 und 2005 in Frankfurt und war maßgeblich am ersten und einzigen BBL-Titelgewinn 2004 beteiligt. Gemeinsam mit Tyrone Ellis und Pascal Roller bildete er das ligaweit gefürchtete "Bermuda Dreieck", das die Skyliners zur Meisterschaft führte.

Seine Karriere hatte Williams bei den Virginia Cavaliers in der College-Liga NCAA begonnen, wo er 1999 zum "Rookie of the Year" ausgezeichnet wurde. Vor dem Ende seiner Laufbahn im Jahr 2013 war William zuletzt in der iranischen Liga aktiv.