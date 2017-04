Skyliners verlängern Negativ-Serie in Bayreuth

K.o. in der Overtime

Die Basketballer der Skyliners können in Bayreuth einfach nicht gewinnen. Am Donnerstag gaben die Frankfurter den Sieg nach langer Führung noch aus der Hand. Die Playoffs finden ohne die Hessen statt.

Die Frankfurt Skyliners warten auch nach fünf Jahren weiter auf einen Sieg in Bayreuth. Bei der Überraschungsmannschaft der Basketball-Bundesliga verlor das Team von Trainer Gordon Herbert mit 98:99 nach Overtime (81:81, 49:38). Damit ist der Playoff-Zug in diesem Jahr für Frankfurt abgefahren.

Stark gestartet, stark nachgelassen

Dabei sah es am Donnerstag lange Zeit nach dem Ende der Sieglos-Serie in Bayreuth aus. Die Skyliners erwischten einen guten Start und behaupteten bis ins vierte Viertel eine Führung. Nach einer dramatischen Schlussphase fiel die Entscheidung in der Overtime – mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Die Skyliners hatten in Mike Morrison (25) ihren erfolgreichsten Werfer. Für Bayreuth wurde Trey Lewis (30) zum Matchwinner.