Bei Ligaprimus Ulm haben die Skyliners Frankfurt am Samstag verloren. Beim Tabellenführer verschliefen die Frankfurter die Anfangsphase, kämpften sich dann aber eindrucksvoll zurück ins Spiel.

Die Skyliners Frankfurt haben Tabellenführer Ulm am Samstag einen erbitterten Kampf geliefert, am Ende aber eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Gordon Herbert verlor mit 84:91. Nach einem starken Start der Ulmer kämpften sich die Skyliners noch vor der Halbzeit zurück. So ging es mit 35:46 und nur elf Zählern Rückstand in die Kabine. In den beiden Schlussvierteln stemmten sich die Skyliners weiter gegen die drohende Niederlage und hielten lange mit. Am Ende war Tabellenführer Ulm aber zu stark. Die Frankfurter verloren, bewiesen aber große Moral. Stärkster Spieler der Skyliners war einmal mehr Quantez Robertson, der 26 Zähler beisteuerte.

"Sie haben die ersten 25 Minuten dominiert, während wir uns im Laufe des Spiels deutlich steigern konnten", sagte Coach Herbert nach der Partie. "Es hat viel Kraft gekostet, zurückzukommen und dann, als wir nur noch drei Punkte Rückstand hatten, konnten wir den entscheidenden Stop in der Defense nicht erzwingen."