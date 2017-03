Niederlage in Ludwigsburg

Pleite beim direkten Konkurrenten: Die Frankfurt Skyliners unterliegen den Riesen Ludwigsburg denkbar knapp und müssen sich im Rennen um einen Playoff-Platz langsam sputen.

Auf Heimsieg folgt Auswärtsschlappe: Die Frankfurt Skyliners haben am Samstag einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs in der Basketball-Bundesliga erlitten. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert verlor bei den Riesen Ludwigsburg mit 68:70 (37:41) und bleibt damit in der Tabelle Elfter. Der Abstand auf Ludwigsburg, das derzeit den letzten Playoff-Platz belegt, beträgt vier Punkte.

Bester Werfer bei den Skyliners war Albert English, der 22 Punkte sammelte, die Niederlage aber auch nicht verhindern konnte.

Weitere Informationen Riesen Ludwigsburg - Frankfurt Skyliners 70:68 (41:37) Beste Werfer Ludwigsburg: Hammonds (15), Martin (10)

Beste Werfer Frankfurt: English (22), Vaughn (15) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, Nachrichten, 4.3.2017, 22 Uhr