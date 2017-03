Ein Mal den großen FC Bayern ärgern: Im Fußball fast unmöglich, im Basketball aber nicht – und im Internet erst recht nicht. Ein umstrittener Tweet der Münchner, in dem viel nackte weibliche Haut zu sehen ist, hat eine humorvolle Reaktion der Skyliners Frankfurt hervorgerufen.

Eigentlich ist die "Körbchengröße" im Basketball alles andere als ein Aufreger-Thema. Schließlich sind die 45 Zentimeter, die ein handelsüblicher Basketball-Korb im Durchmesser groß ist, ins Regelwerk gemeißelt. Geht es aber um die menschliche Körbchengröße, kann aus einer witzigen Idee ganz schnell eine ernste Angelegenheit werden. Diese Erfahrung macht Bundesligist FC Bayern München seit diesem Tweet vom vergangenen Samstag:

Zu sehen ist der Oberkörper einer Frau, ihre üppige Oberweite ist nicht vollständig durch ein Bayern-Trikot verdeckt. In der linken Hand hält sie eine Kaffeetasse. Die Textbotschaft "We like big cups & we love big games" steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der nächsten Partie im Eurocup-Viertelfinale gegen Malaga, die am Weltfrauentag stattfindet und auf die die Münchner mit dieser Aktion hinweisen.

Die Übersetzung: Wir stehen auf große Tassen (Körbchen) und wir lieben große Spiele. Die Reaktionen vieler Twitter-Nutzer reichen von "Geht's noch, Freunde?" bis "Sexismus pur! Glückwunsch zu dieser Glanzleistung." Einen Tag später twitterte der FCB im Zuge dieser Kampagne ein ähnliches Bild mit einem männlichen Sixpack-Oberkörper hinterher.

Juristische Konsequenzen?

Für diese Aktion erntet der aktuelle Tabellendritte nicht nur böse Kommentare oder, wie der Bayerische Rundfunk berichtet, womöglich auch eine Sanktion durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die einem eventuellen Verstoß gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag nachgeht. München hat sich zudem einen Seitenhieb der Skyliners Frankfurt eingehandelt:

FRAPORT SKYLINERS @skyliners1999 #AllCupsAllGames @ Fraport Arena 💙😜 Nächstes Heimspiel am kommenden Sonntag (12.03., 15:30 Uhr). Sicher dir jetzt schon deine Tickets! 😍

"Unser Ansinnen ist nicht, das Ganze wie ein Moralapostel zu sehen, sondern mit einem Augenzwinkern. Wir wollen die Münchner nicht beleidigen", erklärt Pressesprecher Thomas Nawrath dem hr-sport. Das hessische Pendant zum bayerischen Original sei eine "ultraspontane" Idee gewesen und bestehe zur einen Hälfte aus zwei Mitarbeitern des Vereins und zur anderen Hälfte aus den Spielern Garai Zeeb sowie Mahir Agva.

Gemeinsam ergeben sie einen bunt zusammengewürfelten Oberkörper. Die Tasse fällt in Frankfurt eine Nummer kleiner aus als in München. Dazu der Spruch: "For the love of all cups & games"– aus Liebe zu allen Tassen (Körbchen) und Spielen.

Positive Reaktionen

"Wir wollen uns damit für die Kleinen einsetzen", sagt Nawrath, "und auf unser ganz normales Bundesliga-Spiel hinweisen". Die Reaktionen: "Extrem positiv. Die Leute finden das witzig und lachen mit uns." So schnell wird die Körbchengröße auch im Basketball zu einem Thema.