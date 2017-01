Die Skyliners haben das Hessenderby in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Frankfurter setzten sich am Sonntag in einem Krimi gegen die Gießen 46ers durch.

Revanche geglückt: Die Skyliners Frankfurt haben am Sonntag die Gießen 46ers mit 65:61 (33:28) besiegt und damit die deutliche Hinspiel-Niederlage im November ausgemerzt. Vor 5.002 Zuschauern in der Frankfurter Ballsporthalle entwickelte sich von Beginn an eine enge, von den Defensivreihen beherrschte Partie zwischen den beiden Lokalrivalen.

Die Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten, als die Hausherren die besseren Nerven bewiesen. Vor allem Aufbauspieler A.J. English, der 7 seiner 14 Punkte in dieser Phase erzielte, war von den 46ers nicht zu halten. Auf Seiten der Gäste überzeugte Cameron Wells mit 19 Zählern.