Er geht als Lokalmatador in den Radklassiker am 1. Mai und will Alexander Kristoff die Krone wieder entreißen: John Degenkolb wird dabei von Freunden und Familie nach vorne gepeitscht.

Hunderttausende an der Strecke und Lokalmatador John Degenkolb mittendrin: Den Wahl-Oberurseler werden beim anstehenden Klassiker "Eschborn-Frankfurt" am 1. Mai besonders die Herzen am Straßenrand zufliegen. "Viele Freunde werden an der Strecke stehen. Das beflügelt einen", sagte der 28-Jährige in der hr-Sendung heimspiel! am Montagabend.

Natürlich werden auch Ehefrau Laura und der zweijährige Sohn Leo-Robert dem Sprintstar zujubeln. Die Familie Degenkolb hat es nicht weit, das Peloton auf der insgesamt mehr als 200 Kilometer langen Schleife mit Start in Eschborn und dem Ziel vor der Alten Oper in Frankfurt führt quasi an der Haustür in Oberursel vorbei.

Hochkarätiges Starterfeld

Dass viele Augen am nächsten Montag auf den Sieger von 2011 gerichtet sein werden, macht Degenkolb keine Spur nervös. Im Gegenteil: "Es ist Freude, ein positiver Druck, als Lokalmatador ins Rennen zu gehen." Schließlich kenne er das Rennen so gut wie kein anderer. "Für mich ist es ein Heimvorteil, den man unter Umständen auch ausnutzen kann."

Weitere Informationen Radklassiker live im hr Der hr überträgt den Frankfurter Radklassiker am 1. Mai live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Doch allein das vertraute Terrain ist keine Garantie für eine Wiederholung seines Triumphs von vor sechs Jahren. Denn die Konkurrenz ist gewaltig, gleich elf World-Tour-Teams geben sich ein Stelldichein beim Radklassiker. "Wenn man das Rennen jetzt gewinnt, ist der Sieg noch wertvoller", meinte Degenkolb mit Blick auf das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld mit dem slowakischen Doppel-Weltmeister Peter Sagan.

Eine Kampfansage an Sagan, Vorjahressieger Alexander Kristoff und Co. wollte der Sprintspezialist in Diensten von Trek-Segafredo aber nicht senden. "Für mich geht's darum, eine gute Figur abzugeben", sagte Degenkolb, der mit dem bisherigen Saisonverlauf einverstanden ist. "Ich bin mit dem Auftakt zufrieden. Die Arbeit im Winter hat Früchte getragen." Bei der Dubai-Tour konnte er sich als Etappensieger feiern lassen.

Trauer um tödlich verunglückten Scarponi

Doch bei aller Vorfreude auf den 1. Mai muss Degenkolb in diesen Tagen unweigerlich an seinen schweren Trainingsunfall von Januar 2016 zurückdenken. Die jüngste Hiobsbotschaft vom Tod des früheren Giro-Siegers Michele Scarponi (Italien), der beim Training von einem Kleinlaster überfahren wurde, hat auch ihn schwer getroffen. "Das schüttelt es einen am ganzen Körper. Das ist wahnsinnig schrecklich", schilderte Degenkolb seine Emotionen.

Damals war er selbst bei einem Trainingsunfall mit der Mannschaft in Spanien beinahe ums Leben gekommen. Eine Engländerin hatte mit ihrem Van das Team gerammt. Degenkolb hatte Glück im Unglück, erlitt "nur" einen Armbruch und Schnittwunden. "Es gibt Sachen im Leben, die kann man nicht beeinflussen", meinte Degenkolb, ständig müsse man im Straßenverkehr mit dem Schlimmsten rechnen. Doch trotz aller Gefahren überwiege die "große Liebe zum Radsport". Das will er nun am 1. Mai seinen Fans zeigen.