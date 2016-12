+++ Barkok im Eiltempo zum Musterschüler +++ Steinhöfer will eine Lilie werden +++ Lilien: keine Eile bei Trainersuche +++ Darmstadt 98 kassiert nächste Niederlage +++ Berndroth vertraut Stammelf +++ Lilien lauern auf Auswärtspunkte +++ Eintracht denkt über Neuzugänge nach +++

+++ Barkok im Eiltempo zum Musterschüler +++

Innerhalb von nur 20 Minuten hat Eintracht-Youngster Aymen Barkok beim 3:0-Heimsieg gegen Mainz die beste Note aller Frankfurter Profis abgesahnt . Die Nutzer von hessenschau.de honorierten seine Leistung (ein Tor und eine Vorlage nach seiner Einwechslung in der 70. Minute) bis Donnerstagvormittag mit dem Bestwert von 1,1. Dahinter rangieren Keeper Lukas Hradecky (1,2), Doppelpacker Branimir Hrgota (1,5) und Defensivallrounder Makoto Hasebe (1,9). Der Team-Durchschnitt liegt bei 2,2. Hoch im Kurs steht wieder einmal Trainer Niko Kovac (1,3).

+++ Steinhöfer will eine Lilie werden +++

Der vereinslose Rechtsverteidiger Markus Steinhöfer, der seit mehr als sechs Wochen beim SV Darmstadt 98 mittrainiert, hat die Hoffnungen auf einen Vertrag bei den Lilien noch nicht aufgegeben. "Ich hoffe, im Januar mit ins Trainingslager zu reisen und Darmstadt 98 auf Dauer von mir zu überzeugen", wird Steinhöfer am Donnerstag im kicker zitiert. "Der neue Trainer muss entscheiden, ob er mich will." Der 30-Jährige stand zuletzt bei Sparta Prag unter Vertrag. In seiner Vita stehen Clubs wie Bayern München, Eintracht Frankfurt und der FC Basel.

MELDUNGEN VOM MITTWOCH, 21. DEZEMBER

+++ Lilien: keine Panik bei Trainersuche +++

Darmstadt 98 verfällt in puncto Trainersuche auch nach dem 0:2 in Berlin nicht in Panik. "Wir werden jetzt alle Kräfte sammeln und werden nicht morgen und nicht übermorgen einen neuen Cheftrainer präsentieren - sondern vielleicht erst nächste Woche", sagte Präsident Rüdiger Fritsch am Mittwochabend dem hr-sport. "Und dann werden wir im neuen Jahr versuchen, das Unmögliche möglich zu machen." Zum Spiel sagte Peter Niemeyer: "Die wenigen Chancen, die wir haben, die müssen wir einfach eiskalt nutzen und das ist uns nicht gelungen." Mehr Stimmen finden Sie hier.

+++ Darmstadt 98 kassiert nächste Niederlage +++

Der SV Darmstadt 98 hat die achte Bundesliga-Niederlage in Folge kassiert. Die Lilien verloren am Mittwochabend bei Hertha BSC mit 0:2 (0:0). Marvin Plattenhardt per direkt verwandeltem Traum-Freistoß aus knapp 30 Metern (53.) und Salomon Kalou per Kopf (66.) erzielten die Treffer für Berlin. Der SV98 konnte die Partie nur in der ersten Halbzeit ausgeglichen gestalten. Chancen zur Führung vergaben Mario Vrancic, dessen Schuss abgefälscht wurde (31.), Aytac Sulu, der einen Volleyschuss über das Tor setzte (37.) und Jan Rosenthal, der den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig erwischte (39.).

+++ Berndroth vertraut Stammelf +++

Ramon Berndroth vertraut in seinem wohl letzten Spiel als Interimscoach der Elf, die auch am vergangenen Sonntag gegen Bayern München begonnen hat. Peter Niemeyer läiuft erneut in der Vierekette auf. Die Doppelsechs bilden Mario Vrancic und Jerome Gondorf.

+++ Lilien lauern auf Auswärtspunkte +++

Darmstadt 98 ist am Mittwochabend (20 Uhr) bei Hertha BSC zu Gast und will aus der Hauptstadt die ersten Auswärtspunkte mitnehmen. Gelingen soll das mit einer ähnlich ambitionierten Laufleistung wie gegen Bayern München. Da brachten die Lilien über sieben Kilometer mehr als ihr Gegner auf den Rasen. Auch gegen das Team von Pal Dardai könnte das ein probates Mittel sein. Bei der Niederlage gegen Leipzig legte die Herthagerade einmal 106,8 Kilometer zurück. Das war Negativrekord in dieser Saison.

+++ Eintracht denkt über Neuzugänge nach +++

Im Kader der Frankfurter Eintracht könnte es in der Winterpause Bewegung geben. Nachdem mit Andersson Ordonez bereits ein weiterer Innenverteidiger verpflichtet wurde, könnten im Laufe der nächsten Tage und Wochen noch weitere Spieler folgen. "Wenn sich etwas ergeben könnte, schlagen wir zu", sagte Trainer Niko Kovac nach dem 3:0-Sieg zum Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05. Besondere Eile sei aber nicht geboten, weitere Verstärkungen nicht zwingend notwendig. "Wir haben einen guten Kader, ich bin zufrieden", so Kovac. "Wenn sich nichts ergibt, machen wir mit derselben Truppe weiter."

+++ Kovac schaut sich Topspiel an +++

Eintracht-Trainer Niko Kovac wird das Topspiel zwischen Spitzenreiter FC Bayern und Verfolger RB Leipzig am Mittwochabend live im Münchner Stadion verfolgen. "Ich bin gespannt, wie die Leipziger es gegen Bayern machen werden", sagte Kovac, der auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub nach Salzburg bei seinem ehemaligen Club in München Station macht. Mit einer Überraschung rechnet der Frankfurter Coach allerdings nicht: "Ich glaube schon, dass die Bayern das Spiel gewinnen werden."

+++ Russ hofft auf schnelles Comeback +++

Eintracht-Innenverteidiger Marco Russ befindet sich nach seiner im vergangenen Mai diagnostizierten Krebserkrankung derzeit in der Reha und arbeitet dort Schritt für Schritt an der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Nachdem er zu Beginn schon nach drei Liegestützen zusammengebrochen war, sind nun langsam Fortschritte erkennbar. "Mittlerweile laufe ich schon wieder 30 bis 35 Minuten am Stück bei zehn km/h", sagte Russ der Sport Bild. "Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich wieder so fit werde wie vorher." Im Trainingslager in Abu Dhabi will Russ deshalb unbedingt dabei sein. "Mein Wunsch ist es, in der Rückrunde zu spielen."

+++ Eintracht-Spiel in fünf Punkten +++

29 Punkte, Platz drei, das Nachbarschaftsduell gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 gewonnen. Viel besser kann man sich wohl nicht in die Winterpause verabschieden. Grund zur Freude gab es für die Frankfurter Eintracht aber bereits vor Anpfiff. Wieso? Das steht in der Nachlese zum Spiel in fünf Punkten.

+++ Ben-Hatira-Rückkehr im Groll +++

Lilien-Profi Änis Ben-Hatira blickt dem Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Mitspielern von Hertha BSC am Mittwoch (20 Uhr) mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf einige seiner Ex-Kollegen freue sich der 28-Jährige in Diensten des SV Darmstadt 98 zwar, allen werde er aber nicht die Hand geben. "Das sind Personen, die hintenherum über mich reden. Das sind in meinen Augen keine aufrichtigen Männer", sagte Ben-Hatira der Bild. Während der 90 Minuten wolle er aber trotz des angespannten Verhältnisses alle Emotionen ausblenden. "Wenn ich in den Bus steige, will ich das Spiel gewinnen."

+++ Hellmann zieht begeistertes Fazit +++

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann geht nach dem abschließenden 3:0-Sieg der Frankfurter Eintracht gegen den FSV Mainz 05 rundum zufrieden in die Winterpause. Platz drei, zu Hause ungeschlagen, spielerisch gereift – genug Gründe für ein Sonderlob: "Ich muss der sportlichen Leitung und dem Trainerteam ein Kompliment aussprechen", so Hellmann. Von Europa wollte der 45-Jährige nach 16 Spieltagen zwar noch nicht sprechen, "aber die Ausgangslage ist natürlich außergewöhnlich gut", sagte er. Jetzt sei aber erst einmal Entspannung angesagt. "Wir müssen jetzt ein bisschen durchatmen."

MELDUNGEN VOM DIENSTAG, 20. DEZEMBER

+++ Kovac mit Gedanken in Berlin +++

Bei Eintracht-Trainer Niko Kovac mischten sich am Dienstag in die Freude über den 3:0-Erfolg gegen Mainz auch nachdenkliche Töne. "Was gestern in Berlin passiert ist, kann man nicht wegwischen. Ich bin gebürtiger Berliner, ich war viele Male auf dem Platz. Dass so etwas passieren kann, schockiert mich und macht mich sehr traurig", sagte er dem hr-sport. "Ich wünsche mir, dass wir Frieden finden und dass wir gemeinsam in eine bessere Zukunft gehen." (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

+++ Sonderlob für Barkok +++

Eintracht-Youngster Aymen Barkok hat sich nach seinem starken Auftritt beim 3:0-Sieg gegen Mainz 05 am Dienstag ein Sonderlob verdient. "Bei Aymen geht mir das Herz auf, weil er die Unbekümmertheit und Spielstärke hat. Er ist unheimlich dribbelstark", sagte Bruno Hübner dem hr-sport. Der 18-Jährige habe sich in den vergangenen Wochen zudem enorm weiterentwickelt. "Wie Aymen das Tor und die Vorbereitung gemacht hat, das war überragend", sagte auch Sportvorstand Fredi Bobic, mahnte aber zugleich. "Wir werden ihn schon auf dem Boden halten, damit er noch besser wird."

+++ Eintracht feiert Sieg gegen Mainz +++

Die Frankfurter Eintracht hat sich am Dienstag im Rhein-Main-Duell gegen den FSV Mainz 05 durchgesetzt und damit den Sprung auf Tabellenplatz drei geschafft. Das Team von Trainer Niko Kovac setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen die Mainzer durch. Branimir Hrgota hatte die Eintracht nach einem präzisen Zuspiel von David Abraham in der 18. Minute in Führung gebracht. In der Folge erspielten sich die Frankfurter wenig zwingende Chancen, waren aber ab der 55. Minute in Überzahl. Jhon Cordoba sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Aymen Barkok erhöhte auf 2:0 (75.). Den Schlusspunkt setzte in der 85. Minute Hrgota mit seinem zweiten Treffer.

+++ Eintracht verlängert mit Chandler und Hasebe +++

Die Frankfurter Eintracht hat Timothy Chandler und Makoto Hasebe langfristig gebunden. Wie der Club am Dienstagabend vor dem Spiel gegen Mainz 05 im Stadion mitteilte, bleibt Chandler den Hessen bis 2020 treu. Auch Hesebe unterzeichnete einen neuen Kontrakt. Er wird das Trikot der Frankfurter bis 2018 tragen.

+++ Eintracht beginnt gegen Mainz ohne Huszti +++

Eintracht-Trainer Niko Kovac hat für das Spiel gegen Mainz 05 am Dienstagabend (20 Uhr) das System umgestellt und verzichtet auf eine Fünferkette in der Defensive. Auf der Doppelsechs kommt Omar Mascarell neben Makoto Hasebe zum Einsatz. Davor sollen mit Mijat Gacinovic, Ante Rebic, Marco Fabian und Branimir Hrgota vier Offensivkräfte für Tore sorgen.

+++ Oliynyk muss operiert werden +++

Darmstadts Angreifer Denys Oliynyk muss operiert werden. Wie der kicker am Dienstag berichtet, sind die Kniebeschwerden beim Ukrainer so schlimm, dass sich die Lilien nun zu dem Eingriff entschlossen haben. Die Operation des 29-Jährigen soll noch am Dienstag stattfinden. Oliynyk war im Sommer zum SV98 gewechselt, kam aber über eine Rolle als Ersatzspieler nicht hinaus. Zuletzt fehlte er bereits wegen der Kniebeschwerden.

+++ Eintracht verschärft Kontrollen +++

Die Frankfurter Eintracht hat auf den Terroranschlag von Berlin reagiert und das Gesamtsicherheitskonzept rund um die Partie am Dienstag (20 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 angepasst. Da die Einlasskontrollen verschärft werden, müsse mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. "Eintracht Frankfurt empfiehlt allen Zuschauern eine frühzeitige Anreise zum Stadion", hieß es in der Mitteilung.

+++ Transfersperre für Real Madrid reduziert +++

Die Frankfurter Eintracht kann sich womöglich nun doch größere Hoffnungen auf einen längeren Verbleib von Leihspieler Jesus Vallejo machen. Da der Internationale Sportgerichtshof CAS die Transfersperre für Vallejos Stammverein Real Madrid reduziert hat, könnten die Königlichen bei Bedarf auf dem Transfermarkt aktiv werden und wären nicht auf eine sofortige Rückkehr des 19-Jährigen angewiesen. Der spanische Rekordmeister darf nun bereits in der Transferperiode im Sommer 2017 wieder neue Spieler unter Vertrag nehmen, wie der CAS am Dienstag mitteilte. Ursprünglich hatte der Fußball-Weltverband FIFA geurteilt, dass Real bis zum Januar 2018 keine Transfers tätigen dürfe.

+++ Schweigeminute und Trauerflor +++

Mit einer Schweigeminute wird die Bundesliga bei allen Spielen am Dienstag und Mittwoch der Opfer des Terroranschlags von Berlin gedenken. Zudem tragen die Spieler aller Mannschaften ein Trauerflor. "Damit möchten wir ein Zeichen der Verbundenheit mit den Betroffenen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Hauptstadt setzen", sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball. "Das Mitgefühl des Profifußballs gilt den Hinterbliebenen. Wir sind alle erschüttert."

+++ Erhöhte Polizeipräsenz bei Eintracht-Spiel +++

Die Besucher des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 am Dienstagabend (20 Uhr) müssen sich nach dem mutmaßlichen Anschlag von Berlin auf eine deutlich größere Polizeipräsenz rund um die Arena einstellen. "Wir reagieren damit auf die abstrakte Gefahrenlage. Einige Beamten werden auch Maschinengewehre dabei haben", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei dem hr-sport. Im Laufe des Nachmittags soll zudem gemeinsam mit der Sicherheitsfirma des Stadions über weitere Maßnahmen entschieden werden. "Wir befinden uns noch in der Abstimmung mit der Polizei", sagte Sicherheitssprecher Oliver Lerch.

+++ Mehr Sicherheitskräfte bei Lilien-Auswärtsspiel +++

Auch rund um das Berliner Olympiastadion werden beim Heimspiel von Hertha BSC am Mittwoch (20 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Im Einlassbereich werde es mehr Sicherheitskräfte geben. Fans sollten mehr Zeit einplanen und auf größere Taschen verzichten, sagte ein Club-Verantwortlicher auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel.

+++ Thurk sieht Vorteile bei Mainz 05 +++

Der ehemalige Eintracht-Stürmer Michael Thurk ist überrascht von der guten Saison der Frankfurter Eintracht und traut seinem Ex-Verein noch viel zu. "Die Eintracht ist sehr unangenehm zu bespielen und hat eine gute Möglichkeit, noch länger da oben zu stehen", sagte Thurk bei hr1. Für das Duell am Dienstag (20 Uhr) gegen den FSV Mainz 05, für den Thurk insgesamt sechseinhalb Jahre am Ball war, prophezeit der 40-Jährige jedoch einen Rückschlag. "Mainz kann jeden schlagen", sagte er. "Ich tippe, dass am Ende der Saison Mainz vor der Eintracht stehen wird."

+++ Holzer hofft auf Unterstützung der Stadt +++

Eintracht-Aufsichtsrat Philip Holzer setzt bei den Plänen zum Bau einer neuen Geschäftsstelle auf Hilfe aus der Politik. Die Frankfurter Eintracht müsse die Infrastruktur verbessern, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, betonte Holzer in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. "Dazu brauchen wir die Unterstützung der Stadt Frankfurt und vom Land Hessen", sagte er. "Wir brauchen dazu das Tennisgelände, wo wir uns neu aufstellen und bauen wollen." Finanziell sei die Eintracht dabei nicht auf Hilfe angewiesen. "Wir wollen die Investitionen aus eigener Kraft stemmen."

+++ Eintracht drückt ihr Mitgefühl aus +++

Die Frankfurter Eintracht hat nach dem mutmaßlichen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit mehreren Toten ihre Anteilnahme ausgedrückt. "Traurig und sprachlos. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern und Angehörigen in Berlin", twitterte der Bundesligist am Morgen.

Eintracht Frankfurt @Eintracht Traurig uns sprachlos. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern und Angehörigen in #Berlin ! #Breitscheidplatz

+++ Zwei Testspiele in Abu Dhabi geplant +++

Die Eintracht wird im Wintertrainingslager in Abu Dhabi (4. bis 15. Januar) auch wieder Testspiele bestreiten. "Wir wollen dort zwei Testspiele machen, eins steht schon fest", sagte Trainer Niko Kovac. Zumindest der Name des zweiten Gegners ist namentlich bekannt. Mit dem Hamburger SV muss sich die Eintracht aber noch auf einen gemeinsamen Termin einigen.

+++ Eintracht beendet Fußball-Jahr gegen Mainz +++

Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres trifft die Eintracht heute Abend (20 Uhr) im Prestigeduell auf den FSV Mainz 05. Neben drei wichtigen Punkten im Kampf um die vorderen Plätze geht es dabei auch um die sportliche Vorherrschaft in der Region. "Das ist ein Duell auf Augenhöhe", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. "Wir wollen gegen Mainz einen Abschluss schaffen, mit dem wir beruhigt in die Weihnachtsferien gehen können."

MELDUNGEN VOM MONTAG, 19. DEZEMBER

+++ Bobic hofft auf ein "weiteres Jährchen" Vallejo ++

Ob Shootingstar Jesús Vallejo auch in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen wird, wird sich so schnell nicht klären. Das stellte Sportdirektor Fredi Bobic am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens klar: "Das wird Real Madrid entscheiden und zwar nicht im Januar oder Februar, sondern ein bisschen später." Dass die Eintracht das Leihgeschäft gerne verlängern würde, ist kein Geheimnis. "So ein Rohdiamant wie Jesus ist eine Ausnahmeerscheinung. Er bringt uns die Qualität, die wir brauchen. Wir hoffen, dass wir ihn noch ein Jährchen länger behalten können", so Bobic.

+++ Bobic rechnet mit engem Spiel +++

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres vor dem Gegner aus Mainz gewarnt. "Das wird ein Abnutzungskampf werden, da bin ich mir ganz sicher", sagte Bobic im hr-heimspiel! am Montagabend. Der FSV habe eine willige Mannschaft, die noch einmal "alles raushauen" werde. "Das wird ein enges Spiel. Kleinigkeiten werden entscheiden", so Bobic. Die Eintracht wolle in dem Heimspiel am Dienstag (20 Uhr) selbstverständlich etwas mitnehmen. "Aber egal, was rauskommt, die Jungs haben eine ordentliche Vorrunde gespielt", lobte der Sportvorstand.

+++ Berndroth fordert Mentalität +++

Lilien-Interimstrainer Ramon Berndroth lässt sich von den punktlosen Auftritten gegen Freiburg und Bayern nicht aus der Fassung bringen. "Wir sind nicht frustriert und hadern auch nicht mit dem sogenannten Fußballgott", sagte Berndroth. In Berlin wollen die Darmstädter am Mittwoch (20 Uhr) einen guten Auftritt nun auch einmal mit etwas Zählbarem belohnen. "Wir brauchen jetzt teilweise die Mentalität eines Staubsauger-Verkäufers", wählte Berndroth eine eigenwillige Metapher. "Bei 100 Versuchen geht 99 Mal die Tür zu, aber einmal klappt es." Das Spiel in Berlin soll Berndroths letztes auf der Trainerbank sein.

+++ Eintracht-Fans begrüßen DFB-Entscheidung +++

Die Fans der Frankfurter Eintracht sind erleichtert, dass sie in der Rückrunde keine personalisierten Auswärtstickets kaufen müssen. "Wir haben mit großer Freude vernommen, dass die unsinnige Maßnahme der personalisierten Tickets vom DFB zurückgenommen wurde", schrieb der Nordwestkurve-Rat, in dem mehrere wichtige Fan-Clubs zusammengeschlossen sind, in einer Stellungnahme. Tatsächlich würde die Sicherheitslage durch eine Personalisierung erheblich verschlechtert, so die Fans. Zuvor hatte das DFB-Sportgericht die eigentlich für die Rückrunde geplante Auflage wieder aufgehoben.

+++ Sportgericht hebt Ticket-Auflage auf +++

Die Fans von Eintracht Frankfurt müssen sich doch nicht mit personalisierten Auswärtstickets abfinden. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hob das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes die Auflage wieder auf. Nach zahlreichen kritischen Stellungnahmen habe sich das Gericht dazu entschieden, die Sachlage im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens neu zu bewerten. "Wir begrüßen die Entscheidung des DFB-Sportgerichts, denn sie berücksichtigt in einer Gesamtbetrachtung die maßgeblichen Sicherheits- und Faninteressen aller Beteiligten", kommentierte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann.

+++ Kovac erwartet heißes Derby +++

Niko Kovac rechnet im Derby am Dienstag gegen Mainz 05 mit einem heißen Fight. "Man wird einiges erwarten können – von Mainz und von uns", versprach der Trainer der Frankfurter Eintracht. Die im eigenen Stadion noch ungeschlagenen Hessen würden "genauso scharf" wie in den vorangegangenen Heimspielen zu Werke gehen und zum Jahresabschluss alle Kraft bereitstellen. Während Mijat Gacinovic seine Erkältung auskuriert hat, steht hinter Alexander Meier noch ein Fragezeichen. "Er hatte gestern einen Rückfall", meinte Kovac, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

+++ Darmstadt benennt vier Stadion-Standorte +++

Bei den Planungen eines neuen Darmstädter Stadions haben Darmstadt 98 und die Stadt vier mögliche Standorte benannt. In Frage kommen demnach Areale in Arheilgen, südlich der B26, Eberstadt-West und am Gehaborner Hof in Weiterstadt. In den kommenden Monaten stünde eine Überprüfung an, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Montag auf einer Pressekonferenz: "Ziel ist, dass es vor der Sommerpause im Stadtparlament entschieden wird." Es seien erhebliche Fragen zu klären, bei allen potenziellen Standorten gebe es Nachteile etwa bei Erschließung, Anbindung oder Naturschutz-Auflagen. Geplant sei ein Neubau mit 20.000 bis 25.000 Zuschauern.

+++ Bobic rechnet mit Investoren +++

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic geht davon aus, dass die Investorenregelung in der Bundesliga auf absehbare Zeit geändert wird. "Eintracht Frankfurt steht hinter 50+1, aber wir wissen auch, dass 50+1 irgendwann fallen wird. Einer muss dagegen klagen, dann ist das Ding durch", warnte Bobic im kicker-Interview. Einen strategischen Partner oder Investor kategorisch ausschließen wollte der 45-Jährige nicht. "In England funktioniert das bei Glazer und so weiter ja. Die, die die Zeche bezahlen, bestimmen die führenden Positionen. Aber diese Investoren respektieren die Tradition des Clubs und die Fans", sagte der Sportvorstand zu anderen Modellen.

+++ Volles Haus gegen Mainz +++

Die Frankfurter Eintracht kann im Derby am Dienstag (20 Uhr) gegen Mainz 05 auf ein volles Haus hoffen. Für das letzte Heimspiel des Jahres wurden bislang 47.500 Tickets verkauft. Damit stehen noch rund 4.000 Karten zur Verfügung.

+++ Real-Stürmer Diaz im Fokus +++

Die Frankfurter Eintracht beschäftigt sich mit einer Leihe von Real Madrids Sturmtalent Mariano Diaz. "Wir kennen den Spieler seit Sommer", sagte Sportvorstand Fredi Bobic, der zuletzt zu Gesprächen nach Madrid gereist war, der Bild-Zeitung. Zuvor hatte das spanische Sportblatt AS über das Interesse der Frankfurter an dem 23 Jahre alten Spanier berichtet. Demnach würde Real trotz Angeboten mehrerer spanischer Clubs einen Wechsel des Angreifers in die Bundesliga präferieren. Auch die guten Erfahrungen mit Leihgabe Jesús Vallejo sowie Omar Mascarell sprächen für die Eintracht. Diaz, der in dieser Saison in sechs Pflichtspielen fünf Tore erzielte, habe allerdings das letzte Wort.

+++ Eintracht sucht neuen Elfer-Schützen +++

Nach dem zweiten vergebenen Elfmeter von Alexander Meier in dieser Saison sucht die Frankfurter Eintracht einen neuen Strafstoß-Schützen. "Es liegt nicht so fern, dass er den nächsten nicht schießen wird", sagte Trainer Niko Kovac. Bereits beim 0:1 am Samstag in Wolfsburg seien der zuvor ausgewechselte Szabolcs Huszti sowie der Mexikaner Marco Fabián vorgesehen gewesen. "Doch dann hat ihn Alex sich genommen", meinte der Coach. Meier, der bereits zu Saisonbeginn gegen Schalke (1:0) gescheitert war, ärgerte sich über den erneuten Fehlschuss: "Er sollte in die linke Ecke. Es tut mir leid für die Mannschaft", wird er in der Bild zitiert.