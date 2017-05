Finanzprobleme beim Bezahlkarten-Anbieter im Eintracht-Stadion: Der Firma Payment Solution droht die Insolvenz. Was das für die Fans bei den letzten Heimspiele dieser Saison bedeutet, erfahren Sie hier.

Gegen die Firma, die für das Bezahlsystem justpay zuständig ist, läuft ein sogenanntes Eröffnungsverfahren. Das bestätigten das zuständige Amtsgericht in Hamburg und Payment Solution dem hr-sport am Donnerstag. Das heißt: Ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist eingeschaltet und verschafft sich einen Überblick über die finanzielle Situation. Eine Insolvenz ist damit noch nicht besiegelt. Dennoch ergeben sich für die Fans der Eintracht einige Fragen, schließlich stehen am Samstag gegen Wolfsburg und am 20. Mai gegen Leipzig noch zwei Heimspiele an.

Das Wichtigste vorweg: Payment Solution versichert, dass der Betrieb am kommenden Spieltag so wie immer ablaufen wird. Zudem veröffentlichte die Stadion Frankfurt Management GmbH am Donnerstagnachmittag eine Reihe von Fragen und Antworten zum Thema.

Altes und neues Guthaben ist noch gültig

Demnach sind die Chipkarten, mit denen auf dem Stadiongelände an Kiosken, Food Trucks und Cateringständen bezahlt wird, ganz normal einsetzbar. Guthaben, das auf der Karte aufgeladen ist, ist nach wie vor gültig. Die Karten können außerdem am Samstag mit neuem Guthaben aufgeladen werden.

Interessant: Das Stadion-Management veröffentlichte auch eine Antwort auf die Frage, wie Restbeträge ausgezahlt und wo Chipkarten zurückgegeben werden können. Dafür sind die auf dem Stadiongelände verteilten Auflade- und Rücknahmekassen vorgesehen. Eine Auszahlung der Restbeträge durch die mobilen justpay-Mitarbeiter, die zu Fuß im und um das Stadion unterwegs sind, ist nicht möglich.

Karten gegen Leipzig nicht mehr einsetzbar?

Für das Eintracht-Spiel gegen Wolfsburg ist das bargeldlose Bezahlen der für viele Fans obligatorischen Stadionwurst nebst Bierchen also gesichert. Das gilt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht für das Bundesliga-Finale gegen Leizpig. Sollte die finanzielle Schieflage von Payment Solution zu gravierend werden, könnte sich eine Insolvenz auf den 34. Spieltag auswirken. Die Chipkarten wären dann möglicherweise nicht mehr einsetzbar.

Bereits im Herbst war das Bezahlsystem in die Kritik geraten. Verbraucherschützer hatten damals bemängelt, dass es zu wenige Rückgabestationen gäbe und dass in den AGB Gebühren versteckt wurden.