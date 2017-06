Die Frankfurter Eintracht bekommt es zum Start in die neue Bundesliga-Saison mit dem SC Freiburg zu tun. Das Team von Niko Kovac muss zuerst auswärts ran. Auf den SV Darmstadt 98 wartet zum Zweitliga-Beginn indes ein Heimspiel.

Am Samstag nimmt die Frankfurter Eintracht offiziell die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Spielzeit auf, das Fernziel für sieben Wochen harte Arbeit haben die Profis aber schon jetzt vor Augen: Am Wochenende 19./20. August - eine Woche nach dem DFB-Pokal-Aufgalopp gegen Regionalligist TuS Erndtebrück - kommt es zum Ernstfall. Zum Saisonstart treten die Hessen beim SC Freiburg an, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag bei der Vorstellung der Spielpläne bekanntgab. Eröffnet wird die Spielzeit am 18. August mit der Begegnung von Titelverteidiger Bayern München gegen Bayer Leverkusen.

Das erste Heimspiel bestreitet die Eintracht eine Woche später gegen den VfL Wolfsburg, danach geht es zu Borussia Mönchengladbach. In der Hinrunde warten auf die Frankfurter außerdem Heimspiele am 9. Spieltag gegen Borussia Dortmund sowie am 15. Spieltag gegen Bayern München. Zum Jahresabschluss empfangen die Hessen am 17. Spieltag den FC Schalke 04 (16. Dezember). Die genauen Terminierungen der Partien stehen noch nicht fest.

Weitere Informationen Der Spielplan der Eintracht 1. Spieltag: Samstag, 19. August, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (A)

2. Spieltag: Samstag, 26. August, Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (H)

3. Spieltag: Samstag, 9. September, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (A)

4. Spieltag: Samstag, 16. September, Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (H)

5. Spieltag: Dienstag, 19. September, 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (A)

6. Spieltag: Samstag, 23. September, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (A)

7. Spieltag: Samstag, 30. September, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (H)

8. Spieltag: Samstag, 14. Oktober, Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (A)

9. Spieltag: Samstag, 21. Oktober, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (H)

10. Spieltag: Samstag, 28. Oktober, FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (A)

11. Spieltag: Samstag, 4. November, Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (H)

12. Spieltag: Samstag, 18. November, TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (A)

13. Spieltag: Samstag, 25. November, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (H)

14. Spieltag: Samstag, 2. Dezember, Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (A)

15. Spieltag: Samstag, 9. Dezember, Eintracht Frankfurt - Bayern München (H)

16. Spieltag: Dienstag, 12. Dezember, Hamburger SV - Eintracht Frankfurt (A)

17. Spieltag: Samstag, 16. Dezember - Eintracht Frankfurt - Schalke 04 (H)



18. Spieltag: Samstag, 13. Januar, Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (H)

19. Spieltag: Samstag, 20. Januar 2018, VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (A)

20. Spieltag: Samstag, 27. Januar 2018, Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (H)

21. Spieltag: Samstag, 3. Februar 2018, FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (A)

22. Spieltag: Samstag, 10. Februar 2018, Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (H)

23. Spieltag: Samstag, 17. Februar 2018 - Eintracht Frankfurt - RB Lepizig (H)

24. Spieltag: Samstag, 24. Februar 2018, VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (A)

25. Spieltag: Samstag, 3. März 2018, Eintracht Frankfurt - Hannover 96 (H)

26. Spieltag: Samstag, 10. März 2018, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (A)

27. Spieltag: Samstag, 17. März 2018, Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 (H)

28. Spieltag: Samstag, 31. März 2018, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (A)

29. Spieltag: Samstag, 7. April 2018, Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (H)

30. Spieltag: Samstag, 14. April 2018, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (A)

31. Spieltag: Samstag, 21. April 2018, Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (H)

32. Spieltag: Samstag, 28. April 2018, Bayern München - Eintracht Frankfurt (A)

33. Spieltag: Samstag, 5. Mai 2018, Eintracht Frankfurt - Hamburger SV (H)

34. Spieltag: Samstag, 12. Mai 2018, Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (A) Ende der weiteren Informationen

Lilien beginnen mit Heimspiel

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 startet mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in die neue Zweitliga-Saison. Die Partie am Böllenfalltor wird am Wochenende 28.-31. August ausgetragen. Bereits am 2. Spieltag kommt es beim Gastspiel in Kaiserslautern dann zu einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Norbert Meier, ehe am 3. Spieltag der FC St. Pauli in Südhessen gastiert.

"Zum Auftakt ein Heimspiel zu haben, freut uns wahnsinnig", sagte Trainer Torsten Frings in einer ersten Reaktion, "dass wir gleich am 2. Spieltag auf dem Betze antreten und danach St. Pauli empfangen, lässt uns dem Saisonstart noch mehr entgegen fiebern." Das Duell bei Mitabsteiger FC Ingolstadt wird dann am 9. Spieltag ausgetragen. Das Saisonfinale am 34. Spieltag bestreiten die Lilien zu Hause gegen Erzgebirge Aue (13. Mai 2018).