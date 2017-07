Der SV Darmstadt 98 ist wohl immer für eine Überraschung gut – bei der offiziellen Saisoneröffnung am Donnerstag waren es gleich zwei: Neuzugang Artur Sobiech und Hamit Altintop, der seinen Vertrag verlängerte und damit für ganz große Emotionen sorgte.

Ein gewöhnlicher Donnerstag dürfte für viele Fans von Darmstadt 98 wohl einer dieser Tage werden, den sie vorerst nicht vergessen. Für eben jenen Donnerstag hatte der Verein seine Anhänger zur offiziellen Saisoneröffnung eingeladen. Schließlich steht am Samstag bereits das nächste Testspiel an. Dann kommt der englische Zweitligist FC Fulham ans Böllenfalltor. Bevor das Team von Trainer Torsten Frings am 29. Juli Greuther Fürth zum Auftakt in die Zweitligaspielzeit empfängt.

Auf eine Stadionwurst und das neue Lilien-Trikot dürften sich die Fans im Vorfeld gefreut haben – und natürlich auf die Mannschaft samt ihrer Neuzugänge. Dass die Saisoneröffnung aber so viele Überraschungen bereithielt, dürften nur die wenigsten geahnt haben. Dabei hatte es bereits seit Tagen Gerüchte um einen Wechsel von Artur Sobiech ans Böllenfalltor gegeben, offiziell ist allerdings erst seit der Stürmer am Donnerstag die Treppen des altehrwürdigen Stadions emporstieg und sich den Fans präsentierte – natürlich mit der Lilie auf der Brust.

Sobiech begeistert empfangen

Artur Sobiech bei seinem ersten Auftritt im Lilien-Dress Bild © Imago

"Ich bin sehr glücklich, ab sofort für die Lilien aufzulaufen. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein und freue mich auf die Zweitliga-Saison mit dem SV 98", sagte der Stürmer, der bei den 98ern einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Er habe nicht lange überlegt. "Ich will ganz schnell die Mannschaft und die Fans kennenlernen, und die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen."

Auch Zweitligakonkurrent Dynamo Dresden soll um Sobiech gebuhlt haben. Der ehemalige polnische Nationalspieler erzielte für Hannover 28 Tore in 145 Spielen. "Artur Sobiech ist ein Spieler, der in den beiden obersten deutschen Ligen seine Qualität bereits nachgewiesen hat. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat und ab sofort für die Lilien stürmen wird", sagte Frings.

Altintop als Überraschung

Doch damit nicht genug. Denn mit Hamit Altintop haben die Darmstädter einen weiteren Leistungsträger gebunden. Altintops Vertrag war Ende Juni ausgelaufen, nun unterschrieb er einen neuen Kontrakt bis Juni 2018. "Ich bin froh, dass ich hier bin", sagte er unter dem Jubel der Fans. Der 34-Jährige war erst in der Winterpause ans Böllenfalltor gewechselt, sorgte unter Frings im Mittelfeld aber für Stabilität und avancierte binnen kürzester Zeit zum Publikumsliebling.

Zitat „Ich kann euch versprechen, dass wir jedes Spiel alles geben werden, um euch glücklich zu machen.“ Zitat von Hamit Altintop Zitat Ende

"Wir sind unheimlich glücklich und stolz, dass wir es geschafft haben, Hamit von einem weiteren Jahr bei den Lilien zu überzeugen", sagte Frings. "Er hat schon in der vergangenen Spielzeit gezeigt, dass er mit seiner Erfahrung, Spielstärke und Persönlichkeit eine ganze Mannschaft mitreißen kann." Der Routinier solle auch in der kommenden Saison ein Fixpunkt im Spiel der 98er sein.

Versprechen an die Fans

Altintop betonte, dass Frings entscheidenden Anteil an seinem Verbleib habe. "Ich wollte eine Entscheidung treffen, hinter der ich zu 100 Prozent stehe. Und jetzt bin ich hier", sagte er und wandte sich an die Fans. "Ich kann euch versprechen, dass wir jedes Spiel alles geben werden, um euch glücklich zu machen." Das dürfte an diesem gewöhnlichen Donnerstag bei vielen Lilien-Fans schon einmal ganz gut geklappt haben.