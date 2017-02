Dank ihrer Tore haben sich Terrence Boyd und Antonio Colak beim Sieg des SV Darmstadt 98 gegen Dortmund ins Rampenlicht gespielt. Genauso wichtig war aber die Leistung von Hamit Altintop. Die Statistiken sprechen für sich – ganz zur (Schaden-) Freude des Trainers.

War es Erleichterung? Euphorie? Freude über die Erkenntnis, dass es funktioniert? Vermutlich von allem ein bisschen. Fakt ist: Als Trainer Torsten Frings am Samstag – nach dem 2:1-Heimsieg seines SV Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund – auf der Pressekonferenz zur Leistung einzelner Spieler befragt wurde, da brannten dem 40-Jährigen einige Dinge unter den Nägeln. Und diese Dinge drehten sich insbesondere um Hamit Altintop.

"Einige müssen sich mal persönlich bei ihm entschuldigen", verteidigte der Übungsleiter seinen namhaftesten Winter-Neuzugang, der gegen den BVB sein Startelfdebüt für die Südhessen gefeiert und im defensiven Mittelfeld über die vollen 90 Minuten die Fäden gezogen hatte. Vor dem Spiel hieß es noch von Frings: Es dauere ein bis zwei Wochen, bis der 34-Jährige seinen Rückstand aufgeholt habe und auf dem richtigen Level sei. Ein Bluff, wie sich am vergangenen Wochenende herausstellte. Und ein Schachzug, den Dortmunds Trainer und Taktikfuchs Thomas Tuchel nicht hatte kommen sehen.

Frings: "Eine Frechheit"

Frings polterte vor allem gegen die Medien. Was nach der Verpflichtung von Altintop geschrieben worden sei, Ausdrücke wie "alter Opa", die Attacken gegen die Transferpolitik und Einfallslosigkeit des Vereins – all das sei "eine Frechheit" gewesen. Gegen Dortmund, und diese Retourkutsche ließ sich der SV98-Trainer nicht nehmen, habe man gesehen, "warum wir Hamit Altintop verpflichtet haben: Er hat Ruhe ins Spiel gebracht und kaum Fehler gemacht." Für seinen Lupfer auf Sidney Sam, mit dem er in der 67. Spielminute den 2:1-Siegtreffer durch Antonio Colak einläutete, gab es von Frings ein Sonderlob. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Vorname Hamit kommt aus dem Türkischen und bedeutet übersetzt: der Lobenswerte. Zahlreiche Statistiken belegen, dass sich Altintop diese Auszeichnung gegen Dortmund erarbeitet und verdient hat: Seine Laufleistung von 11,49 Kilometern war hinter Jérôme Gondorf (11,83) und Jan Rosenthal (11,74) die drittbeste aller Darmstädter, beim BVB wäre er damit sogar Zweitbester gewesen. Er gewann 14 Zweikämpfe (Gondorf: 20), bester Dortmunder war hier der 19 Jahre junge Emre Mor (13). In Sachen Passsicherheit ließ sich der Deutsch-Türke aber von keinem Teamkollegen etwas vormachen: 28 seiner Pässe kamen beim Mitspieler an.

Altintop – besonnen und seelenruhig

Doch es ist nicht nur die sportliche Leistung, mit der Altintop die Lilien-Lunge mit frischer Luft für den Abstiegskampf versorgt. Viel wichtiger noch soll in den kommenden Wochen seine Erfahrung sein, die er in der weiten Profifußball-Welt (unter anderem Schalke 04, Bayern München, Real Madrid) gesammelt hat. Wie besonnen der 34-Jährige mit Situationen wie der der Lilien umgeht, hatte sich schon nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt gezeigt.

Seelenruhig war er nach seinen ersten elf Minuten im Darmstadt-Dress vor die Presse getreten und sagte anschließend Dinge wie: "Wir müssen die Spiele genießen", oder "die Mannschaft gibt alles". Hamit, der Lobenswerte, setzt beim SV98 neue Hoffnungen frei. Und sorgt bei seinem Trainer für Erleichterung, Euphorie – und für die Erkenntnis, dass es funktioniert.